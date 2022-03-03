Hill: "2022 araçları, umarım vadettiği çözümleri gerçekten sunar"

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2022 sezonunda Formula 1 araçları, geçtiğimiz sezona göre büyük farklar taşıyacak. Yeni kurallarla birlikte Formula 1, 40 sene sonra yeniden yer etkisi felsefesini benimsemeye karar verdi ve araçlar artık yere daha yakın olacaklar.

Böylece yeni araçların ürettiği kirli havanın azalması hedefleniyor. Bu gerçekleşirse, arkadaki aracın öndeki aracı yakından takip etmesi kolaylaşacak.

Bunun zincirleme etkisi ise geçiş yapmanın daha kolay hale gelmesi ve böylece Formula 1'in daha heyecanlı yarışlara sahne olması şeklinde gerçekleşecek.

Sky Sports'a konuşan 1996 Dünya Şampiyonu Damon Hill, "Bu araçların amacı, pilotların virajlarda birbirlerine daha da yaklaşabilmeleri ve böylece birbirleriyle yarışabilmeleri"

"Önceki araçlarla ilgili temel sorun türbülansın fazla olmasıydı. Bu, takipte olan pilotlara çok fazla sorun çıkartıyor, pilotlar çok miktarda yere basma gücü kaybediyorlardı."

"2022 araçları tanıtılırken sunulan argüman yarışmanın daha kolay olacağı yönündeydi. Umarım yeni kurallar bu sorunları çözer." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Erik Junius

Ancak ilk testten sonra sürücülerin yorumlarına bakılırsa, yeni nesil araçlar takip konusunda attığı adıma rağmen yine de geçiş yapmakta zorlanabilirler.

George Russell ve Lando Norris, Barselona testi sırasında Norris'in Mercedes sürücüsünü durdurmak için kasıtlı olarak yavaşlayarak kısa bir denemede bulundular.

Sonuç, Russell'ın önceki yıllara göre öndeki aracı daha rahat takip edebildiği, ancak geçişi yapmak için bu son metreleri kapatmanın o kadar kolay olmadığı yönündeydi.

Russell, "Lando'nun hemen arkasına geçtim, onun bir ya da iki araba gerisindeydim ve geçişi tamamlayamadım, bu biraz endişe vericiydi" dedi.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc de öndeki araca ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak aracın tepkilerinde büyük bir fark olduğunu fark eden isimlerden biri.

Ancak Russell'ın aksine, o son birkaç metrede "çok daha rahat" hissetmiş.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Leclerc, "Araç, öndeki araca ne kadar yakın olduğuna göre farklı tepkiler veriyor. Örneğin, farkı üç saniyeden bir saniyeye indirdiğim aralıkta araçlar daha iyi hissettiriyor."

"Bir saniyeden yarım saniyeye indirirken, geçen yıla oldukça benzediğini söylemem gerekiyor."

"Yarım saniyeden aşağısında ise geçen yıla göre çok daha iyi." dedi.