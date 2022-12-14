Hill: "2021 Abu Dhabi GP'sinde kasıtlı bir hata yapılmadı"
Damon Hill, Martin Brundle ve Jenson Button, 2021 Abu Dhabi'nin yıldönümünde olup bitenleri yorumladılar ve yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesi gerektiğini tekrarladılar.
Abu Dhabi'deki unutulmaz yarışın üstünden tam 12 ay geçmesine rağmen birçok izleyici halen olup bitenler hakkında konuşmaya ve eski yarış direktörü Michael Masi'nin tartışmalı kararlarını sorgulamaya devam ediyor
İzleyiciler bu konuda ikiye bölünmüş durumda: bazıları Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu haksız yere kaybettiğini söylerken, bazıları ise koşulların önemli olmadığını savunuyor; nitekim Verstappen yanlış bir şey yapmadı, sadece eline gelen fırsatı değerlendirdi.
İkinci görüşe katılan Hill, bununla birlikte Michael Masi'nin tek turluğuna yarışa devam etme kararını da yanlış buluyor.
Sky Sports'a konuşan Hill, "Yaşananlar spor için oldukça zarar vericiydi."
"Kasıtlı bir hata yapıldığını düşünmüyorum, ancak bir şampiyonu belirleyecek bir yarışta açık ve net bir final izleyemediğimizi söylemek mazur görülmeli. Herkes böyle hissediyordu, yarışın sonunda herkes neler olduğunu soruyordu."
"Nihayetinde hiçbir şey sonucu değiştirmeyecek. Ancak insanların öfkeli olmasını ve Lewis'in belki de kendisine ait olması gereken bir şampiyonluktan mahrum bırakıldığını hissetmesini anlayabilirsiniz." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position, passes the chequered flag
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sky Sports yazarlarından Martin Brundle da Masi müdahale etmemiş olsaydı şampiyonluğun Hamilton'a gideceği konusunda Hill ile aynı fikirde.
Brundle, "Eğer kurallar tam olarak uygulansaydı, yarış güvenlik aracı altında bitecek ve Lewis sekizinci kez şampiyon olacaktı.
"Bazı hafifletici nedenler var ancak hiçbiri mazeret değil, örneğin 17 ayda 39 yarış yapılmasından ötürü sistemin ağır baskı altında olması ve Mercedes'in son güvenlik aracında pite girmemesinden bahsedilebilir, ayrıca Max her türlü geçiş yapmak zorundaydı."
"Sahne arkasında bazı konuşmalar oldu, yarışı güvenlik aracı veya kırmızı bayrak arkasınd bitirmemeye çalışmak için gerçek bir aciliyet vardı; nitekim Formula 1 tarihindeki en büyük olaylardan biriyle karşı karşıyaydık."
"Ama sonuçta yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesi gerekiyordu." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Son olarak eski dünya şampiyonu Jenson Button ise kendisini en çok etkileyen şeyin Hamilton'ın yenilgiyle nasıl başa çıktığı olduğunu söyledi.
Button, "Lewis'i, yarış sonrası söylediklerini ve bu olup bitenleri nasıl karşıladığını görmek harikaydı. Gerçekten zor bir zamandı çünkü yoğun bir sezondu, ki aslında her sezon yoğundur."
"O son ana kadar, yarışın son üç dakikasına kadar şampiyon olacağını düşünüyordu, bu yüzden zihinsel olarak bu yaşananlar gerçekten zor."
"Ancak şimdi ne kadar güçlü göründüğüne ve o zor günden bu yana bir insan olarak nasıl geliştiğine baktığımda, ileriye dönük olarak daha iyi bir sürücü ve daha iyi bir insanla karşılaştığımıza eminim." dedi.
Verstappen, ilk yarışların ardından hata yapma lüksünün olmadığının farkındaymış
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