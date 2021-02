Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"

1996 sezonunun sonlarına doğru Williams, Hill’i bir sonraki sezonda beraber devam etmeyecekleri yönünde bilgilendirmişti. Takım Jacques Villeneuve’ün yeni takım arkadaşı olarak Heinz-Harald Frentzen’la anlaşma imzalamayı seçmişti.

Bu karar Hill’e sürpriz olmuştu ve İngiliz pilotu 1997 için sınırlı seçenekle karşı karşıya bırakmıştı. Sonunda, 1996 için Arrows'la anlaştı.

Ancak Hill, oğlu Paul birlikte yeni bir ekip kuracak olan üç kez dünya şampiyona Stewart’ın da ilgisini çekmişti. Bu ekibin adı Stewart Grand Prix olacaktı ve 1997’den itibaren Ford’un fabrika F1 takımı olarak devam edeceklerdi.

Stewart, hazırladığı otobiyografisinde elindeki pilot listesinin başında Hill’in olduğunu belirtmişti. Fakat Hill’le hiçbir zaman bir anlaşma olamadı.

Ignition Human Performance’ın Motorsport Tickets’la birlikte Race Against Dementia ve Halow Project hayır kurumlarını desteklemek için düzenlediği The Mindset of Champions etkinliğinde konuşan Hill, Stewart’ı geri çevirme kararından dolayı ne kadar üzüntü duyduğunu açıkladı.

Babasının yakın bir arkadaşı olan Stewart’ı çocukluğundan beri tanıyan Hill, ‘’Bana çok iyi bir teklif yapmıştı. Jackie’yi reddetmenin kalbimi kırdığını söylemeliyim, çünkü biliyorum ki bu rüya gibi olurdu.’’

‘’Ancak o noktada kariyerim açısından düşündüğümde, bu büyük bir risk olurdu. Daha önce hiç Formula 1 takımı yönetmemişlerdi. Sanırım Jackie beni bırakabilirdi.’’

‘’Kazanan bir takımdan daha önce hiç yarışmamış bir takıma geçmek fazla gözümü karartmak olurdu, fakat bu Jackie’den veya Paul’dan şüphe ettiğim için değildi." dedi.

Stewart, oğlu Paul ve kendisinin Hill’le görüşmek ve onu anlaşma imzalamaya ikna etmek İrlanda'ya gittiklerini söylerken, o anları ‘’Fırlama bana hayır dedi!" diyerek esprili bir dille anlattı.

Stewart, o yıl beşinci yarış olan Monako'da Rubens Barrichello ikinci oldu, ancak sezonu takımlar şampiyonasında Arrows'un üç puan gerisinde tamamladılar.

Hill, Jordan’a gitmeden önce Arrows’ta zorlu bir sene geçirse de, Kanada GP’si hafta sonunda asansörde tanıştığı bir fanın, tutumunu değiştirmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

‘’Arrows için sürüyordum ve bana ‘sen bir sürücü müsün?’ diye sordu, ve ben de evet dedim, ardından ‘oh, yarışı kazanacak mısın?’ diye sordu.’’

‘’Otelin alt katına inen bir asansördeydik ve o kadın da motor sporları hakkında hiçbir şey bilmeyen bir fandı. Benim kim olduğumu da bilmiyordu. Bana ‘yarışı kazanacak mısın?’ diye sormuştu ve ben de, görüldüğü üzere çok şey bilmiyorsun, ben Arrows’dayım, ne kadar komik bir soru diye düşünmüştüm.’’

‘’Bana ‘Evet, ama yarıştasın değil mi? Yani bir şansın var, yok mu?’ dedi. Ben de bu tutumu sevmiştim. Bu harika, ama gerçekçi olmak gerekirse, bir şansım yoktu.’’

‘’Birkaç yarış sonra, Macaristan Grand Prix’sini bir Arrows aracıyla önde götürüyordum! Yani o haklıydı ve ben hatalıydım.’’

Çeviri: Betim Aker