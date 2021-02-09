Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
271 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
298 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
305 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"

paylaşım
yorumlar
Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Damon Hill, 1997 sezonunda Jackie Stewart’ın yeni Formula 1 takımı için yarışmayı geri çevirmenin kalp kırıcı olduğunu kabul ediyor.

1996 sezonunun sonlarına doğru Williams, Hill’i bir sonraki sezonda beraber devam etmeyecekleri yönünde bilgilendirmişti. Takım Jacques Villeneuve’ün yeni takım arkadaşı olarak Heinz-Harald Frentzen’la anlaşma imzalamayı seçmişti.

Bu karar Hill’e sürpriz olmuştu ve İngiliz pilotu 1997 için sınırlı seçenekle karşı karşıya bırakmıştı. Sonunda, 1996 için Arrows'la anlaştı.

Ancak Hill, oğlu Paul birlikte yeni bir ekip kuracak olan üç kez dünya şampiyona Stewart’ın da ilgisini çekmişti. Bu ekibin adı Stewart Grand Prix olacaktı ve 1997’den itibaren Ford’un fabrika F1 takımı olarak devam edeceklerdi.

Stewart, hazırladığı otobiyografisinde elindeki pilot listesinin başında Hill’in olduğunu belirtmişti. Fakat Hill’le hiçbir zaman bir anlaşma olamadı.

Ignition Human Performance’ın Motorsport Tickets’la birlikte Race Against Dementia ve Halow Project hayır kurumlarını desteklemek için düzenlediği The Mindset of Champions etkinliğinde konuşan Hill, Stewart’ı geri çevirme kararından dolayı ne kadar üzüntü duyduğunu açıkladı.

Babasının yakın bir arkadaşı olan Stewart’ı çocukluğundan beri tanıyan Hill, ‘’Bana çok iyi bir teklif yapmıştı. Jackie’yi reddetmenin kalbimi kırdığını söylemeliyim, çünkü biliyorum ki bu rüya gibi olurdu.’’

‘’Ancak o noktada kariyerim açısından düşündüğümde, bu büyük bir risk olurdu. Daha önce hiç Formula 1 takımı yönetmemişlerdi. Sanırım Jackie beni bırakabilirdi.’’

‘’Kazanan bir takımdan daha önce hiç yarışmamış bir takıma geçmek fazla gözümü karartmak olurdu, fakat bu Jackie’den veya Paul’dan şüphe ettiğim için değildi." dedi.

Stewart, oğlu Paul ve kendisinin Hill’le görüşmek ve onu anlaşma imzalamaya ikna etmek İrlanda'ya gittiklerini söylerken, o anları ‘’Fırlama bana hayır dedi!" diyerek esprili bir dille anlattı.

Stewart, o yıl beşinci yarış olan Monako'da Rubens Barrichello ikinci oldu, ancak sezonu takımlar şampiyonasında Arrows'un üç puan gerisinde tamamladılar.

Hill, Jordan’a gitmeden önce Arrows’ta zorlu bir sene geçirse de, Kanada GP’si hafta sonunda asansörde tanıştığı bir fanın, tutumunu değiştirmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

‘’Arrows için sürüyordum ve bana ‘sen bir sürücü müsün?’ diye sordu, ve ben de evet dedim, ardından ‘oh, yarışı kazanacak mısın?’ diye sordu.’’

‘’Otelin alt katına inen bir asansördeydik ve o kadın da motor sporları hakkında hiçbir şey bilmeyen bir fandı. Benim kim olduğumu da bilmiyordu. Bana ‘yarışı kazanacak mısın?’ diye sormuştu ve ben de, görüldüğü üzere çok şey bilmiyorsun, ben Arrows’dayım, ne kadar komik bir soru diye düşünmüştüm.’’

‘’Bana ‘Evet, ama yarıştasın değil mi? Yani bir şansın var, yok mu?’ dedi. Ben de bu tutumu sevmiştim. Bu harika, ama gerçekçi olmak gerekirse, bir şansım yoktu.’’

‘’Birkaç yarış sonra, Macaristan Grand Prix’sini bir Arrows aracıyla önde götürüyordum! Yani o haklıydı ve ben hatalıydım.’’

Çeviri: Betim Aker

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

Önceki haber

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

Sonraki haber

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Damon Hill
Takımlar Stewart Grand Prix
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

8 dk
2
GENEL

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

7s
3
Formula 1

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

2s
4
Formula 1

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"

3s
5
Formula 1

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

19s
Son Haberler
Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"
F1

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

8dk
Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"
F1

Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"

1s
F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu
F1

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

2s
Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"
F1

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"

3s
Sainz, Ferrari'nin 2021'deki F1 projesine güveniyor
F1

Sainz, Ferrari'nin 2021'deki F1 projesine güveniyor

4s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
7 Şub 2021

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
7 Şub 2021

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

Luke Smith More from
Luke Smith
Ferrari'nin test pilotu Ilott, 2021'de GT programına sahip olacak
GT / Son dakika

Ferrari'nin test pilotu Ilott, 2021'de GT programına sahip olacak

Domenicali "muhteşem" Hamilton’un F1’de kalmasını umuyor
Formula 1 / Son dakika

Domenicali "muhteşem" Hamilton’un F1’de kalmasını umuyor

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!
Formula 1 / Son dakika

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!

More from
Damon Hill
Hill: "Kısa F1 sezonu ile şampiyona hareketli geçecek"
Formula 1 / Son dakika

Hill: "Kısa F1 sezonu ile şampiyona hareketli geçecek"

Hill'in Imola'yı Senna ve Williams için fethettiği yarış: 1995 San Marino GP San Marino GP
Formula 1 / Nostalji

Hill'in Imola'yı Senna ve Williams için fethettiği yarış: 1995 San Marino GP

Hill: "Hamilton, Schumacher'i yakalayabilir"
Formula 1 / Röportaj

Hill: "Hamilton, Schumacher'i yakalayabilir"

Çok Okunanlar Bugün

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
GENEL GENEL / Son dakika

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın 2020'deki en ... yarışı: "Türkiye"

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2022 için devrim niteliğinde bir motor tasarlıyor!

Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"

Son Haberler

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "2022 için Mercedes'in aklında Verstappen olabilir"

Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hill: "1997'de Stewart'ı geri çevirmek 'kalp kırıcı' oldu"

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Rich Energy, yakında F1'e dönmeyi "planlıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.