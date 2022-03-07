Hill, Ferrari ve Williams'ın neler yapacağını merak ediyor

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Takımlar geçtiğimiz haftalar Barselona'da yapılan sezon öncesi testiyle birlikte piste çıktılar. Geçtiğimiz yıldan itibaren 2022 aracına odaklanan Ferrari, bu testte oldukça güçlü göründü.

George Russell, Ferrari'nin Mercedes'ten önde göründüğünü söyledi. Lewis Hamilton da Ferrari'nin performansının iyi olduğunu belirterek takım arkadaşına hemfikir oldu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise sıralamayı tahmin etmek için hâlâ çok erken olduğunu söyledi.

Hill, ilk testin ardından takımların, araçlar birbirinden çok farklı göründüğü için diğerlerinin neler yaptığını anlamaya çalışacaklarını söyledi.

Hill, RacingNews365.com'a, "Takımlar birbirlerine bakacaklar ve 'Ön kanada farklı bir şey yapmışlar. Yanlış mı doğru mu olmuş? Neler yapıyorlar?' diyecekler."

"Bu nedenle bu süreçte birbirleri hakkında birçok analiz yapacaklar ve soru soracaklar. Tasarımcılar bir çıkmaza ya da doğru yola girip girmediklerini merak edecekler." dedi.

Hill, özellikle Ferrari'nin görünümü konusunda meraklıydı.

Eski Formula 1 pilotu, "Sidepodlar ve gövde benzersiz, harika."

"Ancak bir süre önce tecrübeli bir tasarımcının Ferrari'ye bakıp, 'Ön taraf bir yöne, arka taraf başka bir yöne gidiyor gibi duruyor' dediğini duydum."

"Bu nedenle hiç kimse yeni kurallarda neyin işe yaracağını bilmiyor. Takımlar arasında çok fazla fark var." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Hill ayrıca Williams'a da dikkat çekti ve İngiliz takımın, Ferrari gibi 2022'ye ekstra odaklanan bir takım olduğunu söyledi.

Hill, "Williams'ın aracı inanılmaz derecede radikal. Paket harika."

"Onlar da biraz Ferrari gibi. Ferrari, güç ünitesi problemleri nedeniyle geri düşmüştü ve sıfırlanma modundaydı. Williams da aynı durumda."

"Bu nedenle geçtiğimiz yıldan vazgeçtiler ve kaynaklarının çoğunu 2022 aracına adadılar. Bu nedenle en ilginç araca sahipler."

"Eğer Mercedes, Ferrari'nin altı ay kadar önde olduğunu düşünüyorsa, o zaman Mercedes ve Red Bull'un geçtiğimiz yıl şampiyonluk mücadelesine çok fazla enerji harcadığı anlamına geliyor. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Takımlar, 10 Mart'ta ikinci sezon öncesi testi için Bahreyn'de olacaklar.