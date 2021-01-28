Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

Bir tarafta daha fazla batarya gücüne sahip ancak daha sürdürülebilir yakıtlı hibrit motorlarla devam etmek yer alıyor. F1 şu ana kadar daha çok bu yönde ilerledi.

Ancak diğer taraftan gelecekte tamamen elektrikli olma konusu da gündemde. Ancak batarya teknolojisi henüz yaklaşık 2 saat boyunca 320 km/s hızlara ulaşılabilecek bir seviyede değil. Bunun yanında Formula E'nin 25 sene boyunca tamamen elektrikli tek koltuklu seri olması yönünde bir anlaşması var. Yani yakın vadede tamamen elektrikli olma şansı yok.

Ancak arka planda üçüncü bir seçenek konuşulmaya başlandı.

Bu teknoloji, F1'in 2025'ten itibaren gelecek yeni motor kuralı dönemi biraz erken döneminde olsa da, gelecek 10 yıl için bu seçenek değerlendirilebilir. Bu seçenek hidrojenli motor.

Red Bull Gelişmiş Teknoloji şirketinin hidrojen motorlu Le Mans spor araç konsepti için işbirliğini açıklaması, bu konuyla ilgilendiğini gösteriyor. Bu gelişme, bu teknolojinin F1 için geçerli olup olmayacağı konusunu gündeme getirdi.

Red Bull, Fransız yarış otomobilleri üreticisi ORECA ile H24 konsepti üzerinde çalışacak. 2024 Le Mans 24 Saat yarışında hidrojen sınıfı olması hedefleniyor.

Bu plan başarılı olursa, o zaman sıfır karbon salınımı olan yüksek performanslı yarış araçları üretmenin mümkün olduğu ortaya çıkacak. Aslında, araçtan çıkan tek şey su buharı olacak.

H24 otomobil konsepti ciddi bir konsept. Bu aracın ilk başta GT3 araçları seviyesinde performansta olması bekleniyor. Şu anki hedef, maksimum 300 km/s hıza ulaşan 17.000 devir çeviren 550 kw'lik (730 beygir civarı) motora sahip bir araç olması.

Bu aracın 0'dan 100 km/s'e hızlanması 3.4 sn civarında olacak. Formula 1 araçları 0'dan 100'e 2.3 sn'de, Formula E araçları 2.8 sn'de ulaşıyorlar. H24 aracının çok daha ağır olduğunu da dikkate almak lazım.

Bu motor doğrudan sürüşlü olacak; yani debriyaj, vites ya da diferansiyel bulunmayacak.

8.6 kg'lık yakıt tankında 700 bar hidrojen depolanacak ve boşaldığında 3 dakikada doldurulabilecek. Bir depo hidrojen ile 45 dakika civarında sürüş yapılabilmesi umuluyor.

Performans açısından ilk versiyon açık bir şekilde F1 seviyesinde olmayacak ancak bu ilgili teknolojiyi geliştirmenin ilk adımı olacak ve uzun vadede grand prix yarışlarında kullanılıp kullanılmayacağına dair ilk izlenim elde edilecek.

Bu, sadece performans olarak değil mesafe olarak da gelişmesi gerektiği manasına geliyor. Bunun dışında yakıt deposunun dolması için 3 dakikalık pit stop da F1 için pek mümkün görünmüyor.

Hidrojenin daha kat etmesi gereken bir yol var gibi görünse de üreticiler bu konseptle ilgileniyorlar.

Mercedes gibi otomobil üreticilerinin çoğu elektrikli bir geleceğe adanmış olsa da, geçen sene Daimler CEO'su Ola Kallenius hidrojenli motorların ilgi çekici olduğunu söylemişti.

Total Mission H24 Photo by: Total

Kallenius, "Bu, karbonsuz bir gelecek için üzerinde çalıştığımız teknolojilerden birisi ve 25 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Bunu yol üzerinde ilk olarak ağır araçlarda, bazı otobüslerde kullanacağız ancak yeşil hidrojen (yenilenebilir kaynaklardan üretilebilen) bulamadığımız takdirde bu işe yaramaz." demişti.

Temiz üretilen hidrojen ifadesi ilgi çekici çünkü bu, özellikle Mercedes F1 takımının ortağı INEOS'un uzman olduğu alanlardan birisi.

Kimyasal şirketi INEOS'un CEO'su Jim Ratcliffe, hidrojen üretimi konusunda şirketin pazar lideri olduğunu söylemişti.

Ratcliffe, "Uzun vadede Formula 1 için ne kadar alakalı olacak bilmiyorum ancak INEOS'taki hidrojen ekonomisine bakarsanız, muhtemelen Avrupa'daki en büyük üretici biziz."

"Gelecekte elektroliz süreci içeren sudan hidrojen üretme teknolojisi konusunda lideriz. Su moleküllerini alıyorsunuz, elektrikle ayrılıyorsunuz. INEOS Avrupa'da bu oyunda herkesten daha büyük." demişti.

Suyu otomobiller için yakıta dönüştürmek, bunun için tek ürünün daha çok su olması, sürdürülebilir motor sporları açısından muhteşem bir haber.

Ancak idealist olmanın dışında, pratik açıdan bu konuda aşılması gereken büyük engeller var.

Öncelikle bu teknolojinin hibrit teknolojisinin yerini alması için F1'in performans seviyesinde olacağını garanti etmesi gerekiyor.

Hidrojen yakıtlı motorlar gelecek 10 yıl içerisinde böyle performans sağlayacak olsa dahi, bunun maliyeti yüksek olacaktır.

F1'in çözmesi gereken ve hibrit motorlarda yanlış yaptığı şeylerden birisi, gerçek hayatı pek düşünmeden sadece teknolojinin kendisine odaklanmasıydı. Üreticilerin bu teknolojide rekabetçi olabilmek için harcamaları gereken para pek dikkate alınmadı.

F1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali geçtiğimiz günlerde bir röportajında bu konuya dikkat çekmişti.

Sky'a konuşan Domenicali, "Formula 1'in otomotiv dünyasında sadece elektrifikasyon olmadığını gösterecek harika bir geleceği olduğunu düşünüyorum."

"Hibridizasyonun harika bir yol olduğunu ve büyük bir geleceği olacağını düşünüyorum ve Formula 1, farklı bir şekilde sürdürülebilir olmanın böyle bir yolu olduğunu göstermek ve OEM'lerin yatırım yapacağından emin olmak için bunu kullanmalı."

"Bu, maliyete büyük önem vererek takımların ve OEM'lerin dikkatini geleceğe odaklamak istediğim bir şey. Geçmişte yapılan hata, önceliğin başına maliyeti değil sadece teknoloji koymakla alakalıydı." demişti.

Hidrojen şu an için F1'in aradığı cevap değil. Bunun yerine şu an için plan, tüm takımlar, üreticiler ve sponsorlar için sürdürülebilir yakıtlı hibrit motorlar olacak.

Ancak 2025'te yeni nesil hibrit motorlar F1'de piste çıkmadan önce, 2024 Le Mans 24 Saat yarışı sporun uzun vadede nasıl olabileceğine dair ilk işareti H24 projesi ile verebilir.