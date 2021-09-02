"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor

Mercedes yakında, gelecek yıl Valtteri Bottas'la mı yoksa George Russell'la mı yarışacağını açıklayacak.

Eğer Bottas, Mercedes'ten ayrılırsa, Kimi Raikkonen'den boşalan Alfa Romeo koltuğuna geçebileceği düşünülüyor. Ayrıca Williams da seçeneklerden biri olabilir.

Mercedes'in önümüzdeki haftalarda Lewis Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağı hakkında açıklama yapması bekleniyor ve Bottas, Hollanda Grand Prix'si öncesinde gelecek planları hakkında konuştu.

Bottas, gelecek yıl nerede yarışacağını bilip bilmediği sorulduğunda, "Belki biliyorum, belki de bilmiyorum. Bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum."

"Fakat işler doğru yönde ilerliyor hem mutlu hem de heyecanlıyım." cevabını verdi.

Kararın tam olarak ne zaman açıklanacağı sorusuna ise Bottas, "Bu hafta sonu değil." dedi.

Bottas, Nico Rosberg'in emekli olmasının ardından 2017 yılında Alman pilotun yerine Mercedes'e katıldı ve her sene tek yıllık kontratlar imzaladı.

Basın toplantısında Fin pilota, gelecek yıl ne tarz projelerin kendi ilgisini çekeceği veya merakını cezbedebileceği soruldu. Bottas da çok yıllık anlaşmanın, öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bottas, "Çok yıllık bir sözleşme güzel olurdu."

"Bu, Formula 1'de daha önce hiç sahip olmadığım bir şey. Bu şekilde sadece o yıla odaklanmak yerine, devamlılık olduğunu bilerek takıma hem iyi hem de komple bir bağlılık gösterebilirsiniz."

"Aynı zamanda projenin zorlayıcı olması gerekiyor, heyecan verici olmalı, eğlenceli olmalı. Çalışmaktan gerçekten keyif alacağım bir ortam olmalı. Bunun aradığım en önemli şey olduğunu söyleyebilirim."

"Fakat daha önce de söylediğim gibi Formula 1'de hâlâ birkaç yıl daha geçirebilirim. Bu yüzden evet, Formula 1'de devam etmek istiyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes, Bottas'ın yeni spor otomobilini paylaşmıştı ve kimilerine göre bu, Mercedes'in Bottas'a veda hediyesiydi.

Bunun bir hediye mi olduğu sorusuna Bottas, "Doğruyu söylemek gerekirse bu aracı geçen yıl sipariş ettim çünkü oldukça sınırlı sayıda üretildi. Bu boyaya sahip modelden oldukça sınırlı sayıda var. Hatta aracın üzerinde Niki'nin kırmızı yıldızı bile var. Bedelini de kendim ödedim, herhangi bir indirim de yapılmadı! Yani hediye değildi." cevabını verdi.