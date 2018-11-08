Heyecan ve drama dolu 2008 Brezilya GP'yi hatırlayalım
Felipe Massa'nın 39 saniyelik şampiyonluk yaşadığı, Lewis Hamilton'ın ise ilk F1 şampiyonluğunu kazandığı 2008 Brezilya GP'yi öne çıkan 10 madde ile hatırlamaya ne dersiniz?
Massa, damalı bayrağı yarış galibi olarak geçtiğinde şampiyon olabilmek için gerekli her şeyi yapmıştı ve arkasında olanlara baktığımızda, o an için şampiyon konumundaydı. Ancak bu durum sadece 39 sn sürdü.
10 sene önce
Fotoğraf: LAT Images
Felipe Massa'nın sadece 39 sn boyunca şampiyon olup, Lewis Hamilton'ın ilk şampiyonluğunu kazandığı 2008 Brezilya GP'nin üzerinden 10 sene geçti...
Dostluk rüzgarları
Fotoğraf: Sutton Images
Interlagos yarışı dramatik bir şekilde sonuçlandı ancak yarıştan önce Hamilton daha rahattı. Massa'nın görevi oldukça zordu. Hamilton'dan 7 puan fazla kazanması gerekiyordu ancak o dönemde 1. olan pilot sadece 10 puan alıyordu.
Yarış öncesinde gerginlik tırmandı
Fotoğraf: Sutton Images
Yarıştan önce piste çıkış turlarında yağmurda yaşanan kaza nedeniyle start 10 dk gecikti.
Erken yarış dışılar
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış başlar başlamaz hemen yarış dışı kalan isimler oldu. Bu isimler Formula 1'den emekli olan David Coulthard ile Brezilyalı pilot Nelson Piquet Jr'dı.
Partinin sahibi
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Kesin galibiyete ihtiyaç duyan Massa, 71 turluk yarışın 64 turunu pit stoplar haricinde ilk sırada götürerek domine etti.
Her şey kontrol altında mıydı?
Fotoğraf: Sutton Images
Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için, Massa'nın kazandığı yarışta 5. olması gerekiyordu. McLaren pilotu 61 tur boyunca yerini koruyarak her şeyi kontrol altında tuttu.
Yağmur yarışın kaderini değiştirdi
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Son turlarda yağmurun gelmesi ile yeniden lastik değişikliği gerekti. Böylece hemen hemen her şey karıştı...
Yağmurda Toyota'nın kumarı tutmadı
Fotoğraf: Sutton Images
Toyota pilotları Timo Glock ve Jarno Trulli, diğerlerinin aksine yağmur lastiklerine geçiş yapmayarak risk aldılar. Ancak bu risk kendileri için pahalıya mal olurken, Hamilton'a şampiyonluk getirdi. Toyota pilotları 1:44'lü turlar atarken, Hamilton 1:26 ile turunu tamamladı ve kendisi için gerekli pozisyonu tekrar kazandı.
Vettel, Hamilton'ın canını sıktı
Fotoğraf: Sutton Images
Yarışın bitmesine son 3 tur kala, o esnada uçuşa geçen Sebastian Vettel, Hamilton'ı geçerek şampiyonluk dışına itmekten çekinmedi
20 (39) saniyeliğine şampiyon
Fotoğraf: Sutton Images
Damalı bayrağı ilk sırada gören Felipe Massa, o an için şampiyon olmayı başardı ancak bu durum sadece 20 sn sürdü. Kimsenin pek fark etmediği esnada Hamilton, son virajda Glock'u geçerek tekrar 5. sıraya yükseldi ve şampiyon olabileceği konuma geldi. Hamilton, Massa'nın 39 sn arkasında damalı bayrağı görerek ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Brezilyalı taraftarlar ve Ferrari garajındaki Massa ailesi şampiyonluğu kutluyordu ancak bu kutlama kısa süre sonra McLaren garajına geçti.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Heyecan ve drama dolu 2008 Brezilya GP'yi hatırlayalım
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