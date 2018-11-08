Heyecan ve drama dolu 2008 Brezilya GP'yi hatırlayalım

10 sene önce 1 / 10 Fotoğraf: LAT Images Felipe Massa'nın sadece 39 sn boyunca şampiyon olup, Lewis Hamilton'ın ilk şampiyonluğunu kazandığı 2008 Brezilya GP'nin üzerinden 10 sene geçti...

Dostluk rüzgarları 2 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Interlagos yarışı dramatik bir şekilde sonuçlandı ancak yarıştan önce Hamilton daha rahattı. Massa'nın görevi oldukça zordu. Hamilton'dan 7 puan fazla kazanması gerekiyordu ancak o dönemde 1. olan pilot sadece 10 puan alıyordu.

Yarış öncesinde gerginlik tırmandı 3 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Yarıştan önce piste çıkış turlarında yağmurda yaşanan kaza nedeniyle start 10 dk gecikti.

Erken yarış dışılar 4 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Yarış başlar başlamaz hemen yarış dışı kalan isimler oldu. Bu isimler Formula 1'den emekli olan David Coulthard ile Brezilyalı pilot Nelson Piquet Jr'dı.

Partinin sahibi 5 / 10 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Kesin galibiyete ihtiyaç duyan Massa, 71 turluk yarışın 64 turunu pit stoplar haricinde ilk sırada götürerek domine etti.

Her şey kontrol altında mıydı? 6 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için, Massa'nın kazandığı yarışta 5. olması gerekiyordu. McLaren pilotu 61 tur boyunca yerini koruyarak her şeyi kontrol altında tuttu.

Yağmur yarışın kaderini değiştirdi 7 / 10 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Son turlarda yağmurun gelmesi ile yeniden lastik değişikliği gerekti. Böylece hemen hemen her şey karıştı...

Yağmurda Toyota'nın kumarı tutmadı 8 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Toyota pilotları Timo Glock ve Jarno Trulli, diğerlerinin aksine yağmur lastiklerine geçiş yapmayarak risk aldılar. Ancak bu risk kendileri için pahalıya mal olurken, Hamilton'a şampiyonluk getirdi. Toyota pilotları 1:44'lü turlar atarken, Hamilton 1:26 ile turunu tamamladı ve kendisi için gerekli pozisyonu tekrar kazandı.

Vettel, Hamilton'ın canını sıktı 9 / 10 Fotoğraf: Sutton Images Yarışın bitmesine son 3 tur kala, o esnada uçuşa geçen Sebastian Vettel, Hamilton'ı geçerek şampiyonluk dışına itmekten çekinmedi