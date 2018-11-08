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Formula 1 / Özel Haber

Heyecan ve drama dolu 2008 Brezilya GP'yi hatırlayalım

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Heyecan ve drama dolu 2008 Brezilya GP'yi hatırlayalım
Ekleyen:
, Şef Editör
8 Kas 2018 18:42

Felipe Massa'nın 39 saniyelik şampiyonluk yaşadığı, Lewis Hamilton'ın ise ilk F1 şampiyonluğunu kazandığı 2008 Brezilya GP'yi öne çıkan 10 madde ile hatırlamaya ne dersiniz?

Massa, damalı bayrağı yarış galibi olarak geçtiğinde şampiyon olabilmek için gerekli her şeyi yapmıştı ve arkasında olanlara baktığımızda, o an için şampiyon konumundaydı. Ancak bu durum sadece 39 sn sürdü. 

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10 sene önce

10 sene önce
1/10

Fotoğraf: LAT Images

Felipe Massa'nın sadece 39 sn boyunca şampiyon olup, Lewis Hamilton'ın ilk şampiyonluğunu kazandığı 2008 Brezilya GP'nin üzerinden 10 sene geçti...

Dostluk rüzgarları

Dostluk rüzgarları
2/10

Fotoğraf: Sutton Images

Interlagos yarışı dramatik bir şekilde sonuçlandı ancak yarıştan önce Hamilton daha rahattı. Massa'nın görevi oldukça zordu. Hamilton'dan 7 puan fazla kazanması gerekiyordu ancak o dönemde 1. olan pilot sadece 10 puan alıyordu.

Yarış öncesinde gerginlik tırmandı

Yarış öncesinde gerginlik tırmandı
3/10

Fotoğraf: Sutton Images

Yarıştan önce piste çıkış turlarında yağmurda yaşanan kaza nedeniyle start 10 dk gecikti.

Erken yarış dışılar

Erken yarış dışılar
4/10

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış başlar başlamaz hemen yarış dışı kalan isimler oldu. Bu isimler Formula 1'den emekli olan David Coulthard ile Brezilyalı pilot Nelson Piquet Jr'dı.

Partinin sahibi

Partinin sahibi
5/10

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Kesin galibiyete ihtiyaç duyan Massa, 71 turluk yarışın 64 turunu pit stoplar haricinde ilk sırada götürerek domine etti.

Her şey kontrol altında mıydı?

Her şey kontrol altında mıydı?
6/10

Fotoğraf: Sutton Images

Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için, Massa'nın kazandığı yarışta 5. olması gerekiyordu. McLaren pilotu 61 tur boyunca yerini koruyarak her şeyi kontrol altında tuttu.

Yağmur yarışın kaderini değiştirdi

Yağmur yarışın kaderini değiştirdi
7/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Son turlarda yağmurun gelmesi ile yeniden lastik değişikliği gerekti. Böylece hemen hemen her şey karıştı...

Yağmurda Toyota'nın kumarı tutmadı

Yağmurda Toyota'nın kumarı tutmadı
8/10

Fotoğraf: Sutton Images

Toyota pilotları Timo Glock ve Jarno Trulli, diğerlerinin aksine yağmur lastiklerine geçiş yapmayarak risk aldılar. Ancak bu risk kendileri için pahalıya mal olurken, Hamilton'a şampiyonluk getirdi. Toyota pilotları 1:44'lü turlar atarken, Hamilton 1:26 ile turunu tamamladı ve kendisi için gerekli pozisyonu tekrar kazandı.

Vettel, Hamilton'ın canını sıktı

Vettel, Hamilton'ın canını sıktı
9/10

Fotoğraf: Sutton Images

Yarışın bitmesine son 3 tur kala, o esnada uçuşa geçen Sebastian Vettel, Hamilton'ı geçerek şampiyonluk dışına itmekten çekinmedi

20 (39) saniyeliğine şampiyon

20 (39) saniyeliğine şampiyon
10/10

Fotoğraf: Sutton Images

Damalı bayrağı ilk sırada gören Felipe Massa, o an için şampiyon olmayı başardı ancak bu durum sadece 20 sn sürdü. Kimsenin pek fark etmediği esnada Hamilton, son virajda Glock'u geçerek tekrar 5. sıraya yükseldi ve şampiyon olabileceği konuma geldi. Hamilton, Massa'nın 39 sn arkasında damalı bayrağı görerek ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Brezilyalı taraftarlar ve Ferrari garajındaki Massa ailesi şampiyonluğu kutluyordu ancak bu kutlama kısa süre sonra McLaren garajına geçti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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