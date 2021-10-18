Herta'yı F1'de görmek isteyen Patrick: "F1'in Amerikalı bir pilota ihtiyacı var"

Bu hafta sonu Austin'de yapılacak olan Amerika GP'sinde Sky Sports F1 yayınına katılacak olan Patrick, Netflix'in Drive to Survive belgeseli sayesinde sporun, Amerika'da popülarite kazandığına dikkat çekti.

Motorsport.TV'ye konuşan Patrick, "Bence Netflix'in Drive to Survive serisi kesinlikle büyük bir etkiye sahip."

"Pek çok insan bana gelip, 'O seriyi izledin mi? Şu an Formula 1'e çok ilgi duyuyorum.' dediler."

"Bence bu seri sporu daha insancıl hâle getiriyor, spora hikaye unsurunu katıyor, sporda neler olduğunu anlamaya çalışmakla ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Netflix'in yapımı olan Drive to Survive, F1'in Amerikalı sahipleri Liberty Media'nın Kuzey Amerika'da sporu popüleştirme çabasının bir parçasıydı.

2022'de F1, Austin'de yapılacak olan Amerika GP'sine ek olarak, ikinci bir Amerika yarışı olacak olan Miami Grand Prix'sini düzenleyecek. Üçüncü bir Amerika GP'si için ise görüşmeler sürüyor.

F1'in popülariteyi artırmak için atması gereken bir sonraki adımın ne olduğu hakkında konuşan Patrick, Amerikalı taraftarlara sporu izlemek için daha fazla sebep yaratmak için rekabetçi bir Amerikalı sürücü gerektiğini söyledi.

Patrick, "Eğer onların destekleyebileceği Amerikalı bir sürücü olsaydı, o zaman burada daha fazla izlenilirlik olurdu."

"Bu gerek TV talk-showları üzerine olsun, sabah haberlerde olsun, gerek spor yayınlarında olsun; bizim bunları yayınlamamız için bir nedenimiz olurdu ve bence bu, gelişmeye oldukça yardımcı olurdu." dedi.

An itibariyle F1'e geçiş yapma ihtimali en fazla görülen IndyCar pilotu Colton Herta.

Colton Herta, Andretti Autosport Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

2019 yılında Californialı pilot, 19 yaşında IndyCar tarihinin en genç yarış kazanan sürücüsü oldu ve o andan itibaren Andretti Autosport ile şampiyonanın ana adaylarından biri oldu.

Pek çok kaynak, Michael Andretti'nin Alfa Romeo F1 Takımı'nın çoğunluk hissesini satın almak üzere olduğunu ve Haas ile beraber griddeki ikinci Amerikalı takım olmaya yakın olunduğunu bildirdi.

Andretti'nin F1'e girmesi, 21 yaşındaki Herta'nın Avrupa'ya geri dönmesine neden olacaktır. Herta, 2016 yılında çeşitli Formula 3 şampiyonalarında Carlin adına yarışmıştı.

Patrick, Herta'nın F1'e gidişini desteklediğini ve altı kez IndyCar yarış galibi pilot için "inanılmaz bir fırsat" yaratabileceğini söyledi.

Danica Patrick'in açıklamaları şu şekildeydi: "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa ve eğer bir fırsat varsa, yani şunu söyleyebilirim ki O (Herta), F1'e gittiğinde daha kötü bir sürücü olmayacak."

"Eğer istediği seviyede olamazsa, genelde Formula 1 sürücülerinin gelip IndyCar'da yarışmakta daha fazla kredibilitesi oluyor."

"Bu nedenle inanılmaz bir fırsat olduğuna inanıyorum ve eğer bu da kendisinin oldukça heyecanlı olduğu bir şey ise, bence bu oldukça güzel bir şey."

"Ve tamamen Amerikalı birinin olması da bana göre inanılmaz bir şey olurdu. Bunun nasıl olacağını görmek isterim."