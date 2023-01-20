Herta'nın süper lisans alabilmek için Formula Regional'de yarışma isteği reddedilmiş
Formula Regional yarış direktörü Scott Goodyear, Colton Herta'nın süper lisans puanı toplamak için seride yarışmakla ilgilendiğini, ancak FIA'nın buna izin vermediğini söylüyor.
Uzun süredir ismi F1 ile anılan Herta, gelecek sezon AlphaTauri'de yarışmak için Red Bull ile anlaşmıştı, ancak yeterli süper lisans puanlarına sahip olmadığı için FIA tarafından yarışmasına izin verilmedi.
Herta'nın süper lisansında an itibariyle 32 puan bulunmakta, F1'de yarışabilmek için limit ise 40.
Süper lisans puanı toplamasında oğluna yardım eden baba Bryan Herta, 22 yaşındaki pilotun süper lisans puanlarını artırması için bir yol bulmak amacıyla FRegional serisi yarış direktörü Scott Goodyear'a kadar gitti.
Racer to Racer podcast'inde bu durumdan bahseden Goodyear, "Serimizde yarışan sürücülere süper lisans puanları veriyoruz ve bu ülkede F3/FR FRegional serisini kazanırsanız Indy Lights şampiyonluğunu kazanmanızdan daha fazla puan alıyorsunuz."
"FIA'ya bağlı olduğumuz için bu şekilde işliyor."
"Bryan Herta Temmuz ayında, Toronto'daki yarıştan hemen önce beni aradı ve Colton'ın gelip F3/FR serimizde yarışmasını sağlayıp sağlayamayacağını sordu, nitekim kendisinin daha fazla süper lisans puanına ihtiyacı vardı."
"Yönetim grubumuz Herta'nın yarışmasını kesinlikle onaylıyordu ama FIA'dan bunu yapabilmesi ve sadece puan toplamak için seride yarışabilmesi için bir fırsat verilmesi için izin alamadı."
"FRegional'daki takımlar ve sürücüler çok mutluydu çünkü Colton'ın kalibresinde birinin F3'te yarışmaya geleceğini ve yeteneklerinin en iyi sürücülerden biriyle nasıl eşleştiğini görmek için gerçek bir şans elde edeceklerini düşünüyorlardı." dedi.
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