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Formula 1 Haberler

Herta, süper lisans verilmese de F1 hayalinden vazgeçmeyecek

Colton Herta'nın babası, FIA'nın oğluna süper lisans konusunda bir imtiyaz tanımaması halinde yine de F1'e giriş hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Charles Bradley
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
David Malsher Lopez
, U.S. editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Herta, süper lisans verilmese de F1 hayalinden vazgeçmeyecek
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Herta ve babası Bryan, FIA'nın süper lisans konusunda nasıl cevap vereceğini bekliyorlar. Bir pilotun F1'de yarışabilmesi için süper lisansında 40 puanı olması gerekiyor ancak Herta'nın 32 puanı bulunuyor. Bu yüzden FIA'ya bu konuda yapılabilecek bir şey olup olmadığı soruldu.

Bu konu hakkında birçok isim, Herta'ya özel bir muamele yapılmaması gerektiğini söylediler. Bu yüzden FIA'nın özel bir izin vermesi beklenmiyor. Özel izin verilmiş olsaydı AlphaTauri'nin Herta'yı yarıştırması bekleniyordu.

Motorsport.com'a konuşan Bryan Herta, "Görünüşe göre ne karar vereceklerini herkes bizden önce öğrenmiş! Bunun resmi olarak açıklanıp açıklanmayacağını bilmiyorum. Şu ana kadar biz konu hakkında bir şey duymadık."

"Colton kesinlikle 'özel bir durum' olmak istemediği için kişiselleştirilmiş bir şey gibi görünmesi biraz üzücü. Birileri IndyCar'daki başarının daha fazla puanı hak ettiğini söyleyebilir ancak diğer taraftan FIA'nın Avrupa'daki basamak sistemini korumaya çalışmasını da tam olarak anlıyorum."

"Ne söylerlerse söylesinler, ne karar alırlarsa alsınlar, onu kabul edeceğiz. Farklı bir şekilde tartışmanın bir manası yok." dedi.

Herta, 2023 için süper lisans alamaması halinde bunun uzun vadeli F1 planlarına ölümcül darbe vuracağını düşünmüyor.

Baba Herta, "FIA ne yönde karar verirse versin, F1 hayalinin biteceğini düşünmüyor. Onun önünde inanılmaz bir fırsat var çünkü McLaren F1 takımıyla test yapıyor ancak aynı zamanda Andretti Autosport IndyCar takımının inanılmaz bir fırsat olduğunun farkında."

"Karar her ne olursa olsun onun iyi  durumda olacağını hatırlamamız önemli." dedi.

Diğer taraftan Herta, IndyCar sezonu bittikten sonra süper lisans puanını 40'a çıkarmak için kış döneminde farklı serilerde yarışabilir.

Herta'nın Amerika GP hafta sonunda McLaren ile çıkacağı düşünülen birinci antrenman sürüşü için Herta, "Bu Zak [Brown, McLaren CEO'su] için bir soru. Bildiğim kadarıyla öyle ya da böyle karar verilmiş bir şey değildi."

"Colton'un Andretti Autosport IndyCar takımıyla anlaşması ve McLaren ile Formula 1 testi anlaşması var. Bu anlaşmalar, şartlar yerine getirildiği takdirde 2023 sonuna kadar geçerli." dedi.

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