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Formula 1 Haberler

Herta, Red Bull'un AlphaTauri için onu istemesine şaşırmış

Colton Herta, Red Bull'un AlphaTauri koltuğu için onu düşünmelerine şaşırdığını ve FIA'nın kendisine Formula 1 süper lisansı verip vermeyeceği kararını beklediğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
David Malsher
Çeviren:
Zeynep Taş
Herta, Red Bull'un AlphaTauri için onu istemesine şaşırmış
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IndyCar pilotu Herta, Fernando Alonso'nun 2023 için Alpine'den Aston Martin'e geçme kararıyla kendisini F1'deki koltuk mücadelesinin ortasında buldu.

Alpine, Alonso'nun koltuğu için Oscar Piastri'yi düşünmüştü. Ancak daha sonra genç Avustralyalı pilotun McLaren ile anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. 

Piastri'nin McLaren ile anlaşma imzalaması, Alpine'in odağını AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'e çevirdi. Autosport'a göre, Gasly'nin Alpine'e geçmesi, AlphaTauri'nin boş kalan koltuk için Herta'yı düşünmesine sebep oldu. 

Şu an için durum, Herta'nın F1 için süper lisans alıp alamayacağına bağlı görünüyor. IndyCar pilotu, süper lisans almak için sahip olması gereken puanın 8 puan gerisinde.

FIA, Herta'ya süper lisans vermek için bir inisiyatif kullanıp kullanmamayı düşünüyor.

Fakat alınan son bilgiler, FIA'nın bunu yapmaktan geri adım attıklarını gösteriyor. FIA, eğer F1'e yeterli puan sayısına gerek olmadan geçebilmek mümkün hale gelirse, F2 ve F3 pilotlarının bu kategorilerde yarışmaktan cayabileceğini düşünüyor.

Herta ise, şu an işlerin hangi yönde gelişeceğini gözlemlediğini ifade etti. Uzun vadede adı McLaren ile anılan ve geçtiğimiz yıl McLaren F1 aracıyla özel test sürüşü yapan Herta, AlphaTauri'nin onu düşünmesine epey şaşırdığını belirtti.

Autosport'a verdiği demeçte Herta, "AlphaTauri'nin ilgisi benim için büyük bir sürpriz oldu. Başka takımların beni gözlemlediğini hiç düşünmemiştim."

"McLaren aracı ile teste çıktığımda, takımdaki herkes testin gidişatından memnundu ve benim hem fiziksel hem de zihinsel olarak ne kadar hazır olduğumdan bahsediyorlardı."

"Testin bu duruma yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de AlphaTauri'nin ilgisini hiç beklemiyordum." dedi.

Colton Herta, McLaren MCL35M

Colton Herta, McLaren MCL35M

Photo by: McLaren

Herta, durumun detayları ve geleceği hakkında çok fazla yorum yapmak istemese de, IndyCar'ın ne kadar rekabetçi olduğunu göz önünde bulundurarak daha fazla süper lisans puanını hak ettiğini düşünüyor.

Herta, "Tabii ki önümüzde bakacağımız daha çok şey var ve FIA'nın beklentilerini de anlıyorum."

"FIA, alt kategorilerden zirveye tırmanmanın mümkün olmasını ve bunun doğru şekilde yapılmasını istiyor. F1'e girebilmek için özellikle tüm pilotların bu süreçlerden geçmesini bekliyor. Fakat yine de IndyCar'ın F2 ve F3 kadar süper lisans puanını hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

FIA'nın kendisine süper lisans vermesi için bir inisiyatif kullanmasının kuralları ihlal edeceği konusu sorulduğunda ise Herta, "Dürüst olmak gerekirse tam olarak neler olabileceğini bilmiyorum çünkü henüz süper lisans almadım."

"Babama sürekli bütün bu işlerden uzak durup IndyCar'a odaklanmak istediğimden bahsediyorum. Bu biraz karışık bir konu ve okurken şaşırdığım bir sürü haber önüme çıkıyor." 

"Belki haberlerin hepsi doğru değildir, ama yine de bundan emin değilim." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, ancak Herta'nın takıma geçişinin kesinleşmesi dahilinde Gasly'nin kontratına son verilebileceğini açıkça belirtti.

Bazı Amerikan kaynaklar ise Herta'nın gelecek yıl için Andretti ile bir kontratı olduğunu ve onlarla devam edeceğini söylüyor.

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