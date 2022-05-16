Herta, "harika" Miami GP hafta sonunu değerlendirdi

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Herta, Formula 1 sürücüsü olma isteğini açıkça gösterdi ve Miami GP öncesinde bunun, motor sporlarındaki hedefleri listesinde "oldukça yukarıda" olduğunu söyledi.

Herta, 2022 sezonu başlamadan önce McLaren için gelişim sürücüsü olacağı açıklandığında ilk adımını atmış oldu ve şimdi, takımı aksiyon halindeyken görme fırsatı elde etti.

22 yaşındaki sürücü, Miami Grand Prix'si için padoktaydı ve araca çok yakın olup sürememenin "bir sürücü için dünyadaki en kötü his" olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Herta, "Çok eğlenceliydi ama bir sürücünün yarış pistine gitmesi ve sürememesi dünyadaki en kötü his."

"Elbette McLaren ile bağlarım sayesinde daha fazlasını görebildim ve her şeyi görüp, sürücülerin tüm verilerine bakabildiğim ve işleri nasıl yaptıklarını gördüğüm bir mevkide hiç olmamıştım. Bu yüzden çok ilginçti ve çok şey öğrendim." dedi.

Andretti Autosport IndyCar sürücüsü, farklılıklara rağmen iki takımın çalışma şekillerinin ne kadar benzer olduğunu gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Herta, "Şaşırtıcı olan şu: yaptıkları şey bizim yaptıklarımızla aynı."

"İşleri bizden gerçekten farklı yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece çok fazla çalışanları var çünkü endişelenecek çok fazla şeyleri var."

"Araçlarında değiştirilebilecek çok fazla şey var, bakılacak o kadar çok sensör ve bilgisayar var ki, bu şeylerin çoğu bizim aracımızda standart. Ancak operasyonel olarak, takım seanstan sonra bir araya geldiğinde ne kadar benzer olduğunu görmek şaşırtıcıydı."

"Herkes orada olmama çok açıktı ve çok iyi açıklamalar yaptılar. Her şeyin nasıl işlediğini görebilmek harikaydı." dedi.

Herta, Lando Norris ve Sebastian Vettel'i görmenin güzel olduğunu söyledi.

Herta, "Daniel Ricciardo ile tanışmaya gittim, çok dışa dönük, sevecen biri."

"Lando ile biraz konuştum. Onu uzun zamandır görmüyordum."

"BMW'deki zamanımdan tanıdığım Mike Krack ile konuştum, onu görmek güzeldi. Race of Champions'tan tanıdığım Vettel ile konuştum. Herkesi görmek güzeldi." dedi.