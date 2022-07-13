Herta, McLaren ile testin ardından F1 için yeteri kadar hızlı hissediyor

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2019'da tam zamanlı olarak IndyCar'da yarışmaya başlayan Herta şu ana kadar 8 pole pozisyonu ve 7 galibiyet elde etti. Herta, McLaren'ın 2021 aracıyla Portimao pistinde iki gün boyunca test yaptı ve bu testlerde 162 tur tamamladı.

2020 ve 2021'de düzenlenen Portekiz GP'leri sayesinde McLaren'ın elinde piste dair veri vardı ancak Herta, tur zamanlarını kıyaslamanın zor olacağını söyledi.

Herta, "Burası o açıdan anlaması çok zor bir pist çünkü rüzgar gibi birçok etmen var. Yarış hafta sonunda olduğundan biraz daha serindi."

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

"Tur zamanımdan mutluydum ancak yarış hafta sonunda kullanılandan biraz daha farklı bir lastik kullandık. Bir sene önce burada yapılan açıklamalara bakarsanız, buranın ne kadar rüzgarlı olduğundan ve aracın bir virajdan diğerine ne kadar değişebildiğinden bahsetmişler."

"Bu açıdan tur zamanları açısından konuşmanın zor olduğunu düşünüyorum. Mühendisler verilere bakarak hızlı olup olmadığımı anlayacaklardır." dedi.

Herta dereceleri hakkında konuşmasa da, F1'de rekabetçi olabileceği konusunda kendisine güvendiğini söyledi.

Herta, "Evet, evet. Bu soruya hayır şeklinde cevap veremezsiniz, aksi takdirde profesyonel bir sürücü olmazsınız. Bu yüzden yeteri kadar hızlı olduğumu düşünüyorum."

"Buna katılıyorlar mı, bunu zaman gösterecek. Umarım araç içerisinde daha fazla fırsat bulurum ve bunu gösterebilirim." dedi.

Herta, bu kapsamda senenin ilerleyen dönemlerinde F1 yarış hafta sonunda antrenman seanslarına çıkabileceğini ancak zamanlama açısından onların daha az yardımcı olacağını söyledi.

22 yaşındaki sürücü, "Cuma günü yapılan antrenmanlara kesinlikle açığım. Önceki araçlarla testlerde tüm pist size ait olduğu ve sürekli araç içerisinde olduğunuz için antrenmanlar ondan daha iyi olmaz çünkü yarış hafta sonundaki 1. antrenman seansında 60 dk geçirebiliyorsunuz."

"Ancak yine de 2022 aracının tadına bakmak ve bu araçlara göre nasıl olduklarını kıyaslamak güzel olurdu. Bu yüzden bu tür fırsata açığım." dedi.

Herta, F1 aracıyla ilk testin oldukça eğlenceli olduğunu, aracın en çok hızlanmasından etkilendiğini söyledi.

Herta, "Öncelikle, pit yolundaki hız sabitleyiciden çıktıktan sonra hızlanmasından derinden etkilendim. Düşük devirdeyken bile, araç sizi çekiyordu. Benim için en büyük olay - düzlük hızı, hızlanma ve frenlemeydi."

"Açıkçası viraj hızları IndyCar'a kıyasla daha yüksekti ancak yine de beni hızlanma kadar çok etkilemedi. Gaza basar basmaz tüm beygir gücüne bu kadar kolay bir şekilde ulaşmak etkileyiciydi."

"Virajlardaki tepki tamamen farklı bir histi. IndyCar aracıyla virajda hissettikleriniz, hidrolik direksiyon olmadığı için çok farklı. Yani direksiyondaki genel geri tepme, bir Grand Prix aracında elde ettiğiniz şeye gerçekten benzemiyor. Bu yüzden elleri yavaş çalıştırma konusunda alışmak gerekiyordu." dedi.

Herta, testin uzun olması sayesinde sürekli olarak iyileşme kaydettiğini ve F1 aracına alışmak için gerekli değişiklikleri yaptıklarını söyledi.

"Çok farklı şeyi deneyebildik, mekanik ve aerodinamik açısından çok farklı denge değişiklikleri yaptık. Araç içerisinde tüm özelliklerle oynadım, farklı ayarlar denedim."

"Araç içerisinden denge değişikliği yapabildiğini, neler yapabildiğini görmek oldukça güzeldi. IndyCar'da sahip olduklarımıza göre oldukça fazla özellik vardı. Bir virajda sorun yaşıyorsanız, bunu parmağınızın bir hareketiyle ayarlayabiliyorsunuz."

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

"Araca oturur oturmaz rahat hissettim. En büyük olay, turu bir araya getirmekti. İlk günün ortalarına doğru sınıra ulaştığımı düşündüm ancak farklı turlarda, farklı virajlarda iyiydim. İkinci gün ise tüm turu bir araya getirme konusunda kendime daha fazla güvendim. Düşük yakıtta ve ağır yakıtta, hepsinde daha iyiydim. Ancak tabii ki hepsi biraz zaman aldı."

Tam olarak hazır olması için ne kadar güne ihtiyacının olduğu sorulduğunda Herta, "Bir sene önceki araçla test programı uygularken diğer isimlere karşı nerede olabileceğinizi söylemek zor. Ancak rahatlık açısından, araç içerisinde gerçekten rahat hissettim. Sınırı hissediyordum. Belki istikrar için daha fazla güne ihtiyacım olabilir ancak yakın olduğumu hissettim." şeklinde cevap verdi.

Herta'nın McLaren için ciddi bir aday olup olmayacağı sorulduğunda takım patronu Andreas Seidl, "Bu testin amacı, Colton'un da söylediği gibi ona ilk defa F1 aracını deneyimi sağlamak ve performansını keşfetmekti. Odak noktamız buydu ve bundan sonra adım adım ilerleyeceğiz, zamanımızı kullanacağız."

"Bu iki günlük testleri yaptığınızda, testin amaçları farklı olur. İlk olarak ve en önemlisi, Colton'un araca alışması için fırsat verdik ve ardından sürüş teknikleri gibi farklı çalışmalara odaklandık. Formula 1 yarış hafta sonundaki farklı lastik türlerini kıyaslama, farklı yakıt ağırlıklarında sürüş yapma, sıralama turu ve yarış simülasyonu gibi farklı çalışmalara odaklandık."

"Takımın Colton'un tüm bu mücadelelerle çalışması ve profesyonel yaklaşımı konusunda oldukça etkilendiğini söylemem gerek. Onun fiziksel durumunun iki gün boyunca çalışmaya yeterli olduğunu görmek etkileyiciydi. Portimao gibi bir pistte Formula 1 aracıyla iki gün sürüş yapmak çok zorlayıcı olabilirdi."

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

"Günün sonunda takımla birlikte bu yaklaşım, onun giderek hızlanmasına ve kendine güvenin artmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda risk alma ve aracı pistte tutma arasında doğru dengeyi bulmak, böylesi testlerde çok önemlidir." şeklinde cevap verdi.

Seidl, Herta'nın tur zamanlarını yarış pilotlarının zamanlarıyla kıyaslamanın zor olacağını kabul etti ancak verileri inceleyeceklerini söyledi.

Seidl, "Önümüzdeki günlerde takım detaylara inerek Colton'un aracımızda gösterdiği potansiyel hakkında fikir edinmeye çalışacak. Bunun ardından testlere dair daha iyi bir resme sahip olacağız. Bu değerlendirme sürecinin bir parçası olacak ve buna göre sıradaki muhtemel adımların nasıl olacağına bakacağız."

"Bildiğiniz üzere, bu sene kurallara göre cuma günü yapılan 1. antrenman seanslarında iki defa çaylak sürücüyü piste çıkarmamız gerek. Bunu yaz tatilinden sonraki yarışlarda yapmayı planlıyoruz, bu açıdan bunu ne zaman yapacağımız ve kimle yapacağımız konusunda karar vermek için daha zamanımız var." dedi.

Seidl son olarak Herta'nın IndyCar'daki rakibi ve Indy Lights'taki eski takım arkadaşı Pato O'Ward'ın da antrenman sürüşlerine katılabileceğini işaret etti. Arrow McLaren SP IndyCar takımı ile şampiyonluk mücadelesi veren O'Ward, geçen sene Abu Dhabi'de McLaren ile teste çıkmıştı.

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren