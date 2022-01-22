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Herta: "Hayalim hâlâ F1'e girmek"

Ekleyen:
, Şef Editör

IndyCar'ın genç yıldızı Colton Herta, Formula 1'e girmeye olan hayalinden vazgeçmiş değil.

Herta: "Hayalim hâlâ F1'e girmek"

Eski IndyCar pilotu Bryan Herta'nın oğlu olan Colton Herta, henüz 18 yıl 11 aylıkken IndyCar'da yarış kazanmış ve tarihin IndyCar'da yarış kazanan en genç pilotu olmuştu.

Herta, bu performansıyla bazı F1 takımlarının dikkatini çekiyordu. Fakat ilk somut adım Alfa Romeo'dan gelecek gibiydi.

Bu, temelde Andretti Autosport'un Alfa Romeo F1 takımını satın alma kararına bağlıydı. Takım eğer Alfa Romeo'yu alsaydı, yeni sezonda Valtteri Bottas'ın yanında Herta olacaktı.

Fakat 2021 IndyCar sezonunda en fazla yarış kazanan isim olan Herta, Andretti-Alfa Romeo görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle yeni sezonda yine IndyCar'da yer alacak.

Fakat genç sürücü, Formula 1 hayalinden vazgeçmiyor.

F1 hakkındaki bir soruya yanıt veren Herta, "Hayır, Formula 1'i düşünmekten vazgeçmedim."

"Biliyorsunuz, Formula 1'de yarışmak istemediğimi söylersem, yalan söylemiş olurum."

"Kariyerimde yapmak istediğim çok şey var ama pek çoğu için belirli bir zamanlamaya ihtiyaç var."

"Formula 1 bunlardan bir tanesi. Eğer 28 yaşındaysanız maalesef Formula 1'e geçemezsiniz. Sistem böyle işliyor. Fakat şimdi 21 yaşındayım ve eğer fırsat olursa, benim için doğru zamandayım.”

"Bunun hakkında iyi düşünmem gerekiyor. Bunu yapacağım çünkü bir noktada Formula 1'de yarışmak istiyorum."

"İnsanlar 21 yaşında olduğumu unutuyor. 5 sene içerisinde dönebileceğimi ya da 15 sene daha IndyCar'da yarışıp 40 yaşına kadar orada olabileceğimi unutuyor."

Herta, IndyCar'da yarışmanın kendisine keyif verdiğini ekliyor.

"Evet, fırsat bulursam kesinle Formula 1'i denemek istiyorum ama IndyCar'da yarıştığım için kesinlikle hayal kırıklığı yaşamıyorum."

"Bu seriyi dünyadaki tüm serilerden daha çok seviyorum ve burada yer almaktan büyük keyif alıyorum."

"Ancak yarış kariyerimde, IndyCar'ın ötesinde denemek istediğim pek çok şey var."

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda, crew members, winner, interview

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda, crew members, winner, interview

Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

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