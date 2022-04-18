Herta: "F1 koltuğuna çok yakındım"

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2021 sezonunun sonlarına doğru Michael Andretti, Alfa Romeo Formula 1 takımının yöneticisi konumunda bulunan Sauber'i satın almaya çok yaklaşmıştı.

Ancak anlaşma tamamlanmak üzereyken Andretti müzakerelerden çekildi.

Eğer anlaşma tamamlanmış olsaydı, Alfa Romeo koltuğuna IndyCar'da Andretti Autosport adına mücadele eden Colton Herta oturacaktı.

Görünen o ki, Herta F1 koltuğuna insanların düşündüğünden daha yakındı.

IndyStar'a konuşan Herta, "İnsanlar F1'e gitme ihtimalimin %50 veya %60 olduğunu düşünüyor. İşin doğrusu, F1 koltuğu bundan çok daha yakındı." dedi.

Herta, Formula 1'de bir şansı olduğuna daha da inandığı bu süreci, birden fazla uçuş ve telefon görüşmesinin yanı sıra Fiorano'da bir Ferrari'de gizli bir test planlarıyla beraber hayatının "en çılgın yolculuğu" olarak tanımladı.

Herta, "Çılgın bir süreçti, hayatımın en çılgın yılıydı."

"Kendime kesinlikle IndyCar'a döneceğimi söylüyordum ama ne zaman olduğunu gerçekten bilmiyordum. Hayatımın geri kalanında F1'de yarışmak ve ardından emekli olmak istemiyordum. Geri dönüp yeniden Indy 500'te ve tam bir IndyCar sezonunda yarışmak istiyordum."

"Fakat F1'e gideceğime inanıyordum ve neredeyse kesin olduğunu düşündüm, küçük bir parçam ise hala 'Şey, henüz bir sözleşmem yok, bu yüzden her şey bir anda kaybolabilir' diyordu."

"O kadar gerçeküstüydü ki, bir an Formula 1 pilotu olduğumu sandım, sonra her şey alt üst oldu." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

Formula 1'i "motor sporlarının Olimpiyatları" olarak tanımlayan 1978 Formula 1 şampiyonu Mario Andretti, Amerika'nın mutlaka sporda temsil edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Spor, ABD'de büyük ivme yakalamış vaziyette. 2022'de F1, biri yeni Miami pistinde, diğeri ise COTA'da olmak üzere ülke sınırlarında iki yarış düzenleyecek. 2023'ten itibaren takvime girecek Las Vegas pistiyle de bu sayı üçe çıkacak.

Yapbozun tek eksik parçası Amerikan bir F1 pilotu ve Andretti, Herta'nın bu boşluğu doldurmak istediğini söylüyor.

Andretti, "Formula 1 gerçekten motor sporlarının Olimpiyatları gibi. Ülkenizi gururla temsil eden bir pilotun olması ve o pilotun kazandığı anlar paha biçilemez.” dedi.

"Herhangi bir ülkede podyumun en üst basamağındasın ve onlar senin milli marşını çalıyorlar. ABD motor sporlarında en üst düzeyde şampiyonlar yetiştiren bir ülke, dolayısıyla motor sporları Olimpiyatlarında temsil edilmemiz gerekiyor."

"Colton gerçekten orada olmak isteyen özel bir yetenek. Formula 1'de olma arzusu, vereceği mücadelenin yalnızca yarısı." dedi.