Herta, bir istisna olarak Formula 1'e giriş yapmak istemiyor

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Dört sezonluk IndyCar kariyeri boyunca yedi galibiyet elde eden Herta'nın F1'e olan ilgisi bilinmekte, ancak önünde ciddi bir engel var: kendisi sadece 32 süperlisans puanına sahip, F1'e giriş için gereken puan ise 40.

Herta için AlphaTauri koltuğu mümkün gibi duruyordu, ancak FIA'nın kendisine istisna uygulayacağı düşünülmüyor. Dolayısıyla Amerikan sürücü için şu anlık F1 defteri kapanmış gibi.

Geçen hafta sonu Motorsport.com'a konuşan Herta, "FIA'nın durumunu anlayabiliyorum. IndyCar'ın süperlisans puan sisteminde yeterince temsil edilmediğini hissetmekteyim."

"Ama mevcut puan sistemi içinden onların bakış açısıyla bakınca durumu daha iyi anlıyorum ve 'bir istisna' olmak istemiyorum." dedi.

Herta için bir diğer seçenek Asia Regional Formula gibi serilerde yarışarak puan toplamak ve sezonun kalan kısmında birkaç antrenman seansına katılmak.

Bu yolu izleyip izlemeyeceği sorulan Herta, "Bu mümkün, ancak dört yıldır profesyonel bir sürücüyüm, dolayısıyla bu saatten sonra bir alt seride yarışmak zorunda olmamam gerektiğini düşünüyorum. Bu ihtimali tam olarak düşünmeme sebebim bu."

"Zak Brown beni birkaç ilk antrenman seansına çıkarmak istediğini söyledi, ama AlphaTauri ile sözleşmem varken beni bir McLaren'e koymak istemezdi. Bu, takımınıza karşı gelmek gibi bir şey!

"Zak'in benim için gösterdiği tüm çabayı takdir ediyorum - bana çok iyi davrandı. Haberlerde pek çok şey yer aldı ama o başından beri bana karşı tamamen şeffaftı ve onunla çalışmak harikaydı." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

F1 hayallerini rafa kaldırmadığını söyleyen Herta, takım sahibi Michael Andretti'nin F1'e geçme düşüncelerinin de devam ettiğini ekledi.

Herta, "Michael'ın beni F1'e sokmaya hazır olduğunu düşünüyorum, bana uzun vadeli bir teklifte bulundu. 26 yaşıma geldiğimde beni bir F1 aracına bindirmek istemezse bunu anlarım."

"Ama sanırım [Nyck] de Vries olayından çıkarılacak dersler var, değil mi? O 27 yaşında, gelecek sezonun başında 28 yaşında olacak ve Monza'da gösterdiği performans, F1 gridinde olmasıyla ilgili tartışmaları tetiklemiş gibi görünüyor."

"Bu da gösteriyor ki, eğer elinize bir fırsat geçerse bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekir -o da bunu yaptı."

Michael Andretti'nin bir F1 takımı kurma girişimlerinin, ödül parasının 10 yerine 11'e bölünmesini istemeyen patronlar tarafından engellendiğini gören Herta, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde [Andretti için] bir takım satın alma fırsatları olabilir."

"Birileri takımını satacak olabilir. Başka bir motor üreticisi gelirse ve bir takım sahibinin takımı satma fırsatı olursa, buna çok farklı bakabilirler."

"Ancak benim geleceğimle ilgili son karar FIA'ya ait. Elbette takımlarını sözünü dinliyorlar ama süperlisans konusunda karar FIA'nın. Sadece bir kişiyi daha kabul etmek için tüm takım sahiplerini ve mevcut üreticileri kızdırmak istemiyorlar. Bu, çok sayıda parçası olan büyük bir bulmaca." dedi.