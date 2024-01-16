Herta, Andretti ile F1'e katılabilir mi?

2022 sezonu sırasında IndyCar yıldızının bir sonraki sezon için AlphaTauri'ye geçeceği konuşuluyordu.

Red Bull, Amerikalı sürücü için FIA Süper Lisans muafiyeti arayışında başarısız oldu ve bunun yerine Nyck de Vries ile sözleşme imzalamayı tercih etti.

Herta'nın Formula 1 için en iyi şansı artık Andretti olacak gibi görünüyor.

Andretti, FIA'nın ilk aşamasını geçti ve şu anda F1'in ticari hak sahibi ile görüşüyor.

Herta şu anda Andretti'nin IndyCar takımında yarışıyor ve girişin başarılı olması halinde F1'de yarışmak için favorilerden biri olacaktır.

Her ne kadar Herta yakın gelecekte F1'e geçmeyi düşünse de, 23 yaşındaki pilot şu anda IndyCar'a odaklandığını belirtti.

"Bence zamanlama çok hassas. Muhtemelen Andretti dışında bir takımla oraya gidebileceğim en yüksek yaştayım."

"Onların tarafıyla ilgili rapor edecek bir şeyim yok. Sanırım hedefleri hâlâ bir Formula 1 takımı kurmak ve hâlâ bunun için uğraşıyorlar."

"Eğer bu gerçekleşirse, kaç yaşında olacağımı ve o noktada hayatımın neresinde olduğumu görmemiz gerekecek."

"Yani benim için şu anda ana odak noktası IndyCar, bu yüzden gidişata bakacağız."