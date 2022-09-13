Herta, Alpine ile F1 testine katılmaya hazırlanıyor

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IndyCar sürücüsü, Red Bull ve Alpine arasında Pierre Gasly'nin ayrılığına izin verecek bir anlaşma kapsamında gelecek yıl AlphaTauri koltuğunun ana adayı gibi görünüyor.

F1'e geçme şansı, Red Bull'un şu anda gerekli 40 süper lisans puanından 32'sine sahip olan Herta için, FIA'dan özel bir muafiyet alıp alamayacağına bağlı.

Red Bull arka planda lobi çalışmalarına devam ediyor fakat FIA'nın böyle bir hamlenin gelecekte yaratacağı sıkıntılar nedeniyle Herta'ya süper lisans vermeyi reddedeceği tahmin ediliyor.

En büyük korku, lisans almak için özel muafiyetler olması halinde, F2 ve F3 gibi serilerin önemini yitirecek olması gibi görünüyor.

Durum Herta için olumlu görünmese de Red Bull, hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor.

Kaynaklar, IndyCar sezonunun sona ermesinin ardından Herta'nın, Alpine ile özel bir teste çıkacağını doğruladılar.

Bu çalışma temel olarak Oscar Piastri için planlanmıştı ancak 2023 için McLaren'a geçme kararı alan Avustralyalı sürücü, takımın programından çıkarıldı.

Piastri, Alpine programı kapsamında geçen yıldan bu yana A521 ile testler yapıyordu.

Test için nihai bir plan belirlenmemiş olsa da Alpine, Herta'yı Singapur GP'sinden önce Hungaroring'de piste çıkarmayı planlıyor.

Oscar Piastri, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Ayrıca Nyck de Vries'ın da 2023 yarış koltuğu için değerlendirme kapsamında teste katılma ihtimali bulunuyor.

Ancak Alpine'in Herta'yı piste çıkarmasına rağmen, gelecek yıl için düşündüğü sürücüler arasında yer almadığı anlaşılıyor.

Bunun yerine Alpine, Amerikalı pilotun hızını ve teknik geri bildirimlerini daha iyi ölçerek, verileri Gasly için AlphaTauri'ye yapılan teklife dahil etmeyi planlıyor.

F1 takımlarının birbirlerine bu şekilde yardımcı olmaları oldukça garip görünse de Alpine, temelde Gasly'i takıma katmak adına böyle bir yol seçiyor.

Alpine, Hungaroring testine kimin katılacağını doğrulamaktan kaçındı.

Bir sözcü, "Özel testler hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

Alpine testinin yanı sıra Herta'nın bu yıl McLaren'la bir antrenman seansına katılması planlanıyor.

McLaren ayrıca, Alpine'in genç pilotla olan sözleşmesini feshetmesi halinde Piastri'yi bu yıl -cuma günü- piste çıkarma ihtimali de var.