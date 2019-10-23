Hermanos Rodriguez'de üç DRS bölgesi olacak
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Meksika GP öncesi yapılan açıklamada bu yılki yarışta üç farklı DRS bölgesi olacağı duyuruldu.
Hermanos Rodriguez pisti son yıllarda iki DRS bölgesine sahipti.
İlk DRS bölgesi 3. ve 4. viraj arasında yer alırken, ikinci DRS bölgesi 17. virajla 1. viraj arasında yer alıyordu.
Bununla birlikte geçişlerin zor olduğu pistte daha fazla aksiyon yaratmak isteyen FIA, piste üçüncü bir DRS bölgesi eklemeye karar verdi.
Yapılan açıklamaya göre 11. ve 12. virajlar arasında üçüncü bir DRS bölgesi olacak. Algılama noktasında, öndeki pilotla arasında 1 saniye olan pilotlar bu iki viraj arasında arka kanadını açabilecek.
Bu bölge sayesinde 17. ve 1. virajlar arasındaki DRS bölgesinin etkinliğinin de artması bekleniyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hermanos Rodriguez'de üç DRS bölgesi olacak
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28 Kas - 1 Ara
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