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Formula 1 / Son dakika

Hermanos Rodriguez Pisti, geçici hastaneye dönüştürülüyor

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Hermanos Rodriguez Pisti, geçici hastaneye dönüştürülüyor
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 08:08

Meksika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Hermanos Rodriguez pisti, koronavirüsle ilgili mevcut durum nedeniyle geçici hastaneye dönüştürülecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünya çapında üç milyondan fazla insana bulaştı. İlk vakalar doğrulandığından beri 200 bin insan hayatını kaybetti.

Meksika'da şimdiye kadar 2.061 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısı 22.088 oldu.

Mexico City'deki sağlık sisteminin çökmesini önlemek amacıyla, Autodromo Hermanos Rodriguez'in Paddock Club'ın geçici bir hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Zoe Robledo planla ilgili detaylar verdi.

Robledo, “Bu alan tamamen bu kuruma bağlı olan hastaların kabul edileceği yer olacak."

"Sekiz tane tedavi bölgesi oluşturduk. Her bir bölge 24 hasta kapasitesine sahip ve çalışanlar buraya yönlendirilecekler. Buna ek olarak 26 yoğun bakım ünitesi de yerleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Bu bölümde yük asansörleri, geçici ışıklar ve gaz tankları da yer alıyor.

Yeni sezonun 5 Temmuz'da Avusturya GP ile başlaması bekleniyor. 2020 Meksika GP ise 1 Kasım'da yapılacak.

Daha önce Hindistan GP'ye ev sahipliği yapan Buddh Uluslararası Pisti'nin de karantina merkezi haline geleceği açıklanmıştı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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