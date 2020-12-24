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Formula 1 / Son dakika

Hermanos Rodriguez pisti, COVID-19 hastanesi olmaya devam edecek

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Hermanos Rodriguez pisti, COVID-19 hastanesi olmaya devam edecek
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, Editör

Meksika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Hermanos Rodriguez pisti Mart ayına kadar COVID-19 hastanesi olmaya devam edecek.

COVID-19'un etkisini artırmasının ardından Meksika'da bulunan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti mart ayından bu yana COVID-19 hastaları için geçici tedavi merkezine dönüştürülmüştü.

Pistin ne zaman normal işlevine döneceği merak ediliyordu ve Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün Başkanı Zoe Robledo bunun mart ayından önce olmayacağını söyledi.

Pist o tarihe kadar COVID-19 hastaları için tedavi merkezi olmaya devam edecek.

Ülke, bu hafta günlük COVID-19 enfeksiyonu sayısında rekor kırdı ve sağlık sisteminin çökmemesi için hastaneler üzerindeki yükün alınması gerekiyor. Şu anda yarış pisti, 218 yatak kapasiteli bir hastane olarak kullanılıyor.

Burası temelde hastalığı atlatmış veya eve dönmeye hazırlanan hastalar için bakım merkezi olarak kullanılıyor.

Başlangıçta 180 yatak vardı ve hepsi dolmuştu. Şimdi kapasite artırılsa da yine tüm yataklar dolmuş durumda.

2021 F1 yarışının 31 Ekim'de yapılması planlanıyor ve o zamana kadar pistin tekrar açılıp almayacağı virüsün seyrine bağlı olacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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