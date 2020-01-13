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Formula 1 / Son dakika

Herbert'in 2020 için favorisi Hamilton

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Herbert'in 2020 için favorisi Hamilton
Ekleyen:
, Journalist
13 Oca 2020 05:52

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Johnny Herbert her ne kadar Ferrari ve Red Bull'un güçlü olacağını düşünse de 2020 için Lewis Hamilton'ı favori olarak görüyor.

Formula 1'de 2014'ten bu yana sporu Mercedes domine ediyor ve geçen yıl arka arkaya altıncı şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Lewis Hamilton bu altı yıllık süreçte beş şampiyonluk almayı başardı ve gelecek yıl kariyerinin yedinci şampiyonluğunu kovalayacak.

Konu hakkında Autosport International Show'da konuşan Johnny Herbert, Ferrari ve Red Bull'un ciddi bir baskı yapacağını düşünse de, gülen tarafın yine Hamilton olacağına inanıyor.

"En önemli şey, Ferrari ve Red Bull'un Mercedes'le nasıl başa çıkacağı olacak. Red Bull, her zaman sezona biraz yavaş başlıyor gibi görünüyor ancak bu olmamalı. Mercedes gibi en baştan itibaren atakta olmalılar."

"Paketi en iyi hale getirmek Ferrari ve Red Bull'un elinde. Ferrari zaten bir şansa sahipti, muhtemelen daha iyi bir araca sahip olduğu zamanlar vardı, ancak strateji ve pilot hataları yaptılar. İki yıl önce Almanya GP'deki gibi anlar yüzünden şampiyonluğu kaybettiler."

"O yarış Sebastian Vettel için büyük bir zihinsel darbe oldu ve onu etkiledi."

"Ferrari için zor olan şey, takım lideri olmak için savaşan iki sürücüsü olması. Bir tarafta dört kez dünya şampiyonu var, diğer tarafta yeni bir yetenek."

"Pistte olabildiğince iyi bir iş yapabilmeleri ve Mercedes ile savaşabilmeleri için her ikisini de sakin tutmak zorundalar."

"Red Bull'da Max'in yanında Alex var, henüz ikinci yılı olacak. Yılın başında Formula E'ye gidiyor gibi görünüyordu, ama büyük bir adım attı ve Red Bull'da çok başarılıydı. Olgunlaştı ve Japonya'da Max ile aynı turu attı."

"Max'in istikrarını yakalamak zorunda, ama takım ona güveniyor. Eğer bu iki takım Mercedes'e baskı yapabilirse, onları hataya zorlayabilirler."

"Ama baskı her zaman orada olacak, çünkü Lewis Hamilton'a en ufak bir nefes alanı verirseniz yedinci şampiyonluğunu kazanır."

"Bence Lewis favori, ama araçlar Barcelona'da piste çıkana kadar neler olacağını bilemeyeceğiz." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Johnny Herbert
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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