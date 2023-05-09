Herbert: "Yarışta takım radyosundan iletişim yasaklanmalı"

Takımlar ve sürücüler arasında günümüzde çok fazla iletişim var. Hatta bazı sürücüler yarış mühendisiyle hemen hemen her an konuşmaktan hoşlanıyorlar.

Bu iletişimi sınırlama fikri daha önce birkaç kez denendi fakat işe yaramadı ve günümüz araçları çok karmaşık olduğu için, bu iletişimin yasaklanması pek olası değil.

Yine de eski F1 pilotu Johnny Herbert bir noktada bunu görmek istiyor.

Herbert, "Açıkçası ben olsam Pazar günkü yarış için radyo konuşmalarını yasaklardım."

"Farklı strateji seçeneklerini hesaplayan yazılım şu anda harika ama -Ayrton, Nigel, Damon ve benim geçmişte yaptığım gibi- kararı bilgisayarın değil pilotun vermesini isterim."

"Starttan önce olası stratejileri tartışırdık, bir planımız vardı ama bazen kararı kendimiz vermemiz gerekirdi."

"Şimdi tamamen programın önerdiklerine göre hareket ediyorlar."

"Ben biraz daha geçmişe bakıyorum. Bir sürücüye 'Çok hızlı gidiyorsun, lastiklerin biraz fazla ısınmış' denmesinden hoşlanmıyorum. Sürücü bunu kendisi hissetmeli ve buna göre tepki vermeli."

"Bugün sadece radyodan söylenenlere ve programın yönlendirmesine göre tepki veriyorlar."

"Takımlar Cuma ve Cumartesi günü her şeyi yapabilir ve pazar günü geldiğinde pilotlarına 'işte araç, yapabileceğimiz her şeyi yaptık, şimdi her şey senin elinde, yarış sonunda görüşürüz' diyebilir. Bence olması gereken bu." dedi.