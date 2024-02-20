Herbert: "W15 ile istediğini yakalayamazsa Mercedes'in düşüşü devam eder"
Johnny Herbert, Mercedes'i W15'in kendilerini tekrar ön sıralara taşımaması halinde "aşağı doğru bir sarmalla" karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.
Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Mercedes AMG
Mercedes, 2022'den bu yana Red Bull'a meydan okuyamadığı için bu sezona daha iyi hazırlanmış gibi görünüyor. Gümüş Oklar'ın yeniden tasarlanan W15'in bu sezon Red Bull'a karşı daha fazla mücadele etmesi bekleniyor.
Ancak durum böyle olmazsa, eski F1 pilotu olan Herbert, "aşağı doğru bir sarmalla" karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.
Mercedes başlangıçta zeropod araç tasarımına devam etmeye karar verdikten sonra 2023'te yarış kazanamadı. Araçtaki sorunlar ilk testlerde giderilemediği görüldü ve Monako'dan itibaren B versiyon olan diğer takımların kullandığı sidepod konseptine geri döndüler.
B versiyon aracın sidepod tasarımı yeni W15'e daha da geliştirildi. Ancak Herbert bu tasarım yeniden iyi sonuçlar vermemesi halinde Mercedes'in bir çıkmaza girebileceğini söyledi.
PlanetF1.com tarafından sezon tahminleri sorulan Herbert, "Performans elde etmeleri gerekiyor. Bu onlar için gerçekten kritik bir yıl olacak."
Mercedes W15 sidepods & zemin
Fotoğraf: Mercedes AMG
"Çünkü aracı rekabetçi hale getiremezlerse, bence bu son iki yıldır içinde bulundukları düşüşün bir devamı olacak."
"Çünkü konseptleriyle ilgili zihniyetleri belli ki işe yaramadı. Eğer bu yıl da işe yaramazsa, muhtemelen kaybettiklerini düşündükleri korkunç bir durum oluşur. Çünkü ne yapmaları gerektiğini tam olarak bildiklerini sanmıyorum." dedi.
Herbert'in W15'te fark ettiği en az bir olumlu şey vardı ki o da Lewis Hamilton'ın uzun süredir devam eden koltuk yerleşimi sorununun çözülmüş gibi görünmesiydi.
Herbert, "Lewis'le ilgili olarak, oturma pozisyonu hakkında bahsettiği bir şey vardı. Bunun biraz daha geriye kaydığını biliyorum."
"Lewis'in dediği gibi, otomobil etrafınızda dönerken ön aksın üzerinde oturduğunuzda ve otomobille herhangi bir bağlantınız olduğunu hissetmediğinizde gerçekten korkunç bir his. Bu yüzden bunun aracı daha tutarlı hale getirip getirmediğini görmek ilginç olacak." dedi.
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