Herbert: "Verstappen'in Hamilton'a karşı yorumlarına çok şaşırdım"

Verstappen, geçtiğimiz yıl Hamilton ile sıkı bir şampiyonluk mücadelesi verdi ve Abu Dhabi'deki tartışmalı sezon finalinde galibiyeti aldı.

Fakat bu durum 2022'de değişti ve şu anda Verstappen'in en yakın rakibi Charles Leclerc olurken, Hamilton ve Mercedes ise zorlu bir sezonla karşı karşıya kaldı.

İki sezonu kıyaslayan Verstappen, Leclerc ile mücadelesinden Hamilton ile yaşadığına kıyasla daha fazla keyif aldığını belirtti.

Verstappen, "Şu andaki mücadeleyi tercih ederim çünkü Charles'ı çok iyi biliyorum."

"O iyi biri ve yakın yaşlardayız. Sanırım aramızda sadece üç hafta var." dedi.

Verstappen ayrıca Red Bull ve Scuderia arasındaki mücadeleyi de övdü.

Hollandalı, "Ayrıca Ferrari ile çok saygılı bir rekabet olduğunu düşünüyorum."

"Bir yarış kazandıklarına onlara gidebiliyor ve iyi işti diyebiliyoruz. Biz bir yarış kazandığımızda da onlar bunu diyebiliyor ve buna saygı duyuyorum." dedi.

2021 dünya şampiyonu, iki tarafın paylaştığı dostluk örneği olarak Ferrari patronu Mattia Binotto ile yakın zamanda yaptığı bir konuşmadan bahsetti.

Verstappen, "Takımdaki bazı kişilerle, hatta Mattia'yla bile çok iyi bir ilişkim var."

"Cumartesi günü Paul Ricard'da şakalaştık ve bunun harika olduğunu düşünüyorum çünkü yarışmak bununla alakalı olmalı."

"Pistte sert rakipleriz ve her zaman birbirimizi yenmeye çalışacağız, bu çok normal. Ancak bunun dışında iyi vakit de geçirebilirsin ve bu yıl keyif aldığım şey bu."

"Şöyle diyelim, cumartesi günü Mercedes ile bir masada şakalaşıyor olmazdım." dedi.