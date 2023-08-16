Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"

Max Verstappen ve Sergio Perez bu yıl takım arkadaşı olarak üçüncü sezonlarını geçiriyorlar.

Perez sezona çok iyi başlamasına ve iki galibiyet almasına rağmen, son sekiz yarışta podyuma çıkmakta bile zorlandı.

Diğer tarafta Verstappen, 12 yarışta 10 galibiyet alarak Perez'e ciddi bir üstünlük kurdu ve ikinci yarı öncesinde aralarında 125 puan bulunuyor.

Johnny Herbert OLBG'ye yaptığı açıklamada mevcut durumu şöyle yorumladı: "Bu Perez için endişe verici."

"Takım arkadaşınızdan bu kadar uzakta olmayı kesinlikle istemezsiniz. Perez'in yerinde olsam endişelenirdim ve çok rahatsız olurdum."

"Aksine, Verstappen şu anki durumdan çok memnun. Baskı altında değil ve daha fazla zorlanmıyor."

"Şu anda yılın yarısındayız ve Perez hâlâ hızlanmayı başaramadı. Başarılı geçen birkaç yarışı olabilir ama Verstappen'in sahip olduğu tutarlılığa sahip değildi."

"İşleri tersine çevirebilecek tek kişi Perez'in kendisi."

Herbert, Perez ile yollarını ayırması halinde yerine kimin geçebileceği sorusuna da yanıt verdi.

"Lando Norris'i düşünebilirler ama mevcut sözleşmesini bozulup bozulamayacağını ya da kontratında bir performans maddesi olup olmadığını bilmiyorum."

"Diğer tarafta Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in Ferrari'den ayrılacağını düşünmüyorum."

"Bazı hayal kırıklıkları olduğunu biliyorum ama Red Bull'da yarışmak büyük bir risk. Orada Verstappen var ve ona karşı mücadele etmek hiç de kolay değil."