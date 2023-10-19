Herbert: "Verstappen, rakipleri üzerinde Senna benzeri bir etki yarattı"
Eski F1 pilotu Johnny Herbert, Max Verstappen'in Ayrton Senna ile benzer niteliklere sahip olduğunu söylüyor.
Max Verstappen, 2021'den bu yana arka arkaya üç şampiyonluk almayı başardı ve yakında 50. F1 zaferini elde edecek.
Sports Illustrated'a bir röportaj veren eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, Max Verstappen hakkında pozitif sözler sarf etti.
Herbert, Verstappen'i Tiger Woods, Rafael Nadal, Lewis Hamilton ve Ayrton Senna gibi efsanelere benzetti.
Herbert, "Sahip oldukları doğal yetenek işlerini kolaylaştırıyor. Kolaylaştırmaktan kastım, onlar için her şey o kadar doğal oluyor ki düşünmeden aracı nereye koyacaklarını biliyorlar."
"Max bunu yapabilen birkaç kişiden biri."
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
"Pek çok insan aynalarında Ayrton Senna'nın kaskını gördüğünde nefes nefese kalırdı ve Max de benzer bir şey yarattı; Max arkanızdayken, yapacağı geçiş hamlelerine dikkat etmeniz gerekiyor." dedi.
Ancak Verstappen'i diğerlerinden ayıran tek şey agresifliği değil. Stratejik düşünme ve rakiplerinin gözünü korkutma becerisi de başarısında önemli bir rol oynuyor.
Herbert, "Ben her zaman gözdağı kelimesini kullanırım."
"Gözdağı vermek yarışın bir parçasıdır, biraz dirsek atmak, biraz sıkıştırmaktır. Max, Lewis Hamilton, Senna ve Nigel Mansell'de gördüğümüz tüm o hareketlerden bazılarını yapabilecek yeteneğe sahip."
"Üstelik daha iyiye gidiyor. Max'in en iyi halini henüz görmedik bile. Bu diğerleri için oldukça korkutucu." dedi.
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