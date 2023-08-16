Herbert: "Verstappen, Hamilton'ı geride bırakacak"
Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ın Formula 1'deki tüm rekorlarını geride bırakabileceğine inanıyor.
Max Verstappen son birkaç yıldır harika bir performans sergiliyor ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde üçüncü şampiyonluğunu alacak.
Sergio Perez'e karşı 125 puanlık bir üstünlük kuran Verstappen, henüz 25 yaşında olmasına rağmen 45 galibiyet ve 27 pole pozisyonu elde etmiş turumda. Lewis Hamilton ile arayı her geçen yarış kapatan Verstappen'in uzun vadede İngiliz pilotun mevcut 103 galibiyet/104 pole pozisyonluk rekorlarını egale etme ihtimali var.
Eski F1 pilotu Johnny Herbert de tam olarak böyle düşünüyor ve İngiliz pilotun rekorlarının Verstappen tarafından kırılacağını belirtiyor.
Britanyalı pilot, King Casino Bonus'a şunları söyledi: "Max, bir nesilde bir kez ortaya çıkabilecek bir yetenek."
"Teknik anlamda kaydedilen ilerlemeye rağmen her zaman bir önceki neslin en iyisini geride bırakan birisi çıkıyor."
"Max Lewis'ten daha iyisini yapacak, tıpkı Hamilton'ın Michael Schumacher'den, onun da Senna'dan daha iyisini yaptığı gibi. Her şey gelişiyor."
"Max bir sürücü olarak kendini çok geliştirdi. Uçup kaçmıyor; aksine durumu gözlemliyor ve yapması gerekeni yapıyor. Geçmişteki Max'e kıyasla en büyük değişiklik bu."
"Şu anda Red Bull'un seviyesine çıkabilecek birini göremiyorum."
"Max daha önce, kötü günlerinde ikinci olurken, şimdi kötü günlerinde de kazanıyor!"
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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