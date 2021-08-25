Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

Ekleyen:

Eski F1 pilotu Johnny Herbert, Max Verstappen’in kariyerinin ilerleyen zamanlarında Lewis Hamilton’dan daha yetenekli bir pilot olacağını düşünüyor.

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

 RacingNews365.com’a verdiği demeçte Sky Sports F1 yorumcusu Herbert, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi hakkındaki görüşlerinden bahsetti. Herbert, Verstappen’in 7 kez dünya şampiyonuna karşı yarışmasını izlemekten oldukça keyif aldığını söylerken, Hollandalı pilotun yarışma tarzını beğendiğinin altını çizdi.

Herbert, “[Verstappen], Formula 3’teyken ondan her zaman etkilenmiştim ve özellikle de yaşı bunu hep daha da etkileyici kılmıştı. Her zaman sert mücadele ederdi ve bunu beğenirdim.”

“Yarışmak her zaman tekerlek tekerleğe mücadele etmektir ki son zamanlarda bunu görmeye başlıyoruz. Onun, Lewis ile savaştığını görüyorum ve bu oldukça hoşuma gidiyor çünkü onun yarışması tarzını beğeniyorum. Sınırda sürüyor ve bazı insanlar ‘sınırda sürüyor, çok agresif’ diyorlar. Ancak değil! Bence yarışmak bu anlama geliyor.” dedi.

Ayrıca Herbert, Verstappen ve Hamilton’la mücadele etmenin diğer pilotların gözünü korkutması açısından iki şampiyonluk adayının Ayrton Senna’yı andırdığını söyledi. Geçmişte aynalarından Senna’nın meşhur sarı kaskını gören sürücüler, pozisyonlarının tehlikede olduklarını anlıyorlardı.

Bu konuda Herbert, şu yorumları yaptı: “Martin Brundle’ın aynasından o sarı kaskı gördüğünde ‘tamam, şimdi yoldan çekileceğim’ dediğini hatırlıyorum. Ayrton’ın verdiği aura’ya Max ve Lewis de sahip. Bu mücadele bizim için harika.”

“Lewis’i geri adım atmadığı ya da yarış çizgisine sadık kalmadığı için suçlarsınız ya da suçlamazsını ama ne olursun olsun Max’in bir yarış aracıyla yaptığı şey muazzam. Yaptıkları çok etkileyici çünkü bu çok nadir olur. Bunu geçmişte büyük şampiyonlarda gördük ama aynı zamanda bu, çok özel.”

Herbert, modern eğitim teknikleri, zihin yönetimi ve gelişen ekipmanlar sayesinde her sene yarış pilotu standartlarının arttığını düşünüyor ve bu nedenle, Verstappen'in Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacağına inanıyor.

"[Verstappen], Lewis'ten daha iyi olacak ve Lewis, Michael [Schumacher]'den daha iyiydi. Bana göre bu, sürücü becerilerinin bir evrimi. Max'in bana verdiği izlenim bu. Beni heyecanlandırıyor, televizyon izlerken ya da yarış pistindeyken beni daha da etkiliyor." 

Ancak Herbert, şimdilik oldukça deneyimli bir pilot olan Hamilton'ın Verstappen'den bir adım daha önde olduğunu düşünüyor. Yine de bunun yakın gelecekte değişebileceğine inanıyor.

"Lewis'in şu anda hâlâ bir avantajı olduğunu hissediyorum ancak bunun değişmesi çok uzun sürmeyecek." 

"Verstappen, hâlâ genç bir adam ve kazanacağı daha çok deneyim var. Lewis'ten daha iyi olacak ama henüz benim için öyle değil. Henüz değil ama çok uzak da değil!"

"Şampiyonluğu almak için kendini çok zorlayacak ve eğer bu yıl alırsa, bu zaten durumun değiştiğini gösterecek."

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Önceki haber

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

7 s
2
Formula 1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

1 s
3
Formula 1

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir

9 s
4
Formula 1

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

4 s
5
Formula 1

De Rigo’dan 10 kişiye ücretsiz Formula 1 Türkiye GP bileti fırsatı

8 s
Son Haberler
Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
F1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

5dk
Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
F1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

40dk
Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
F1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

1 s
Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı
F1

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

1 s
Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"
F1

Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"

2 s
Son Videolar
Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Hill, Verstappen ve Hamilton’ın Spa’da kaza yapmasından endişeleniyor Belçika GP
Formula 1

Hill, Verstappen ve Hamilton’ın Spa’da kaza yapmasından endişeleniyor

AlphaTauri pilotları, sezonun ikinci yarısında da formlarını korumak istiyor Belçika GP
Formula 1

AlphaTauri pilotları, sezonun ikinci yarısında da formlarını korumak istiyor

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak” Macaristan GP
Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

Çok Okunanlar Bugün

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti
Formula 1 Formula 1

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
Formula 1 Formula 1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

De Rigo’dan 10 kişiye ücretsiz Formula 1 Türkiye GP bileti fırsatı
Formula 1 Formula 1

De Rigo’dan 10 kişiye ücretsiz Formula 1 Türkiye GP bileti fırsatı

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Grosjean’ın IndyCar'daki başarısı, eski takım patronu Steiner'ı "çok mutlu ediyor"
Formula 1 Formula 1

Grosjean’ın IndyCar'daki başarısı, eski takım patronu Steiner'ı "çok mutlu ediyor"

Hakkinen: "Mercedes, Bottas'la devam etmeli"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Mercedes, Bottas'la devam etmeli"

Son Haberler

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
Formula 1 Formula 1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
Formula 1 Formula 1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.