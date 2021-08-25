Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

RacingNews365.com’a verdiği demeçte Sky Sports F1 yorumcusu Herbert, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi hakkındaki görüşlerinden bahsetti. Herbert, Verstappen’in 7 kez dünya şampiyonuna karşı yarışmasını izlemekten oldukça keyif aldığını söylerken, Hollandalı pilotun yarışma tarzını beğendiğinin altını çizdi.

Herbert, “[Verstappen], Formula 3’teyken ondan her zaman etkilenmiştim ve özellikle de yaşı bunu hep daha da etkileyici kılmıştı. Her zaman sert mücadele ederdi ve bunu beğenirdim.”

“Yarışmak her zaman tekerlek tekerleğe mücadele etmektir ki son zamanlarda bunu görmeye başlıyoruz. Onun, Lewis ile savaştığını görüyorum ve bu oldukça hoşuma gidiyor çünkü onun yarışması tarzını beğeniyorum. Sınırda sürüyor ve bazı insanlar ‘sınırda sürüyor, çok agresif’ diyorlar. Ancak değil! Bence yarışmak bu anlama geliyor.” dedi.

Ayrıca Herbert, Verstappen ve Hamilton’la mücadele etmenin diğer pilotların gözünü korkutması açısından iki şampiyonluk adayının Ayrton Senna’yı andırdığını söyledi. Geçmişte aynalarından Senna’nın meşhur sarı kaskını gören sürücüler, pozisyonlarının tehlikede olduklarını anlıyorlardı.

Bu konuda Herbert, şu yorumları yaptı: “Martin Brundle’ın aynasından o sarı kaskı gördüğünde ‘tamam, şimdi yoldan çekileceğim’ dediğini hatırlıyorum. Ayrton’ın verdiği aura’ya Max ve Lewis de sahip. Bu mücadele bizim için harika.”

“Lewis’i geri adım atmadığı ya da yarış çizgisine sadık kalmadığı için suçlarsınız ya da suçlamazsını ama ne olursun olsun Max’in bir yarış aracıyla yaptığı şey muazzam. Yaptıkları çok etkileyici çünkü bu çok nadir olur. Bunu geçmişte büyük şampiyonlarda gördük ama aynı zamanda bu, çok özel.”

Herbert, modern eğitim teknikleri, zihin yönetimi ve gelişen ekipmanlar sayesinde her sene yarış pilotu standartlarının arttığını düşünüyor ve bu nedenle, Verstappen'in Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacağına inanıyor.

"[Verstappen], Lewis'ten daha iyi olacak ve Lewis, Michael [Schumacher]'den daha iyiydi. Bana göre bu, sürücü becerilerinin bir evrimi. Max'in bana verdiği izlenim bu. Beni heyecanlandırıyor, televizyon izlerken ya da yarış pistindeyken beni daha da etkiliyor."

Ancak Herbert, şimdilik oldukça deneyimli bir pilot olan Hamilton'ın Verstappen'den bir adım daha önde olduğunu düşünüyor. Yine de bunun yakın gelecekte değişebileceğine inanıyor.

"Lewis'in şu anda hâlâ bir avantajı olduğunu hissediyorum ancak bunun değişmesi çok uzun sürmeyecek."

"Verstappen, hâlâ genç bir adam ve kazanacağı daha çok deneyim var. Lewis'ten daha iyi olacak ama henüz benim için öyle değil. Henüz değil ama çok uzak da değil!"

"Şampiyonluğu almak için kendini çok zorlayacak ve eğer bu yıl alırsa, bu zaten durumun değiştiğini gösterecek."