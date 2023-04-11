Herbert: "Verstappen daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotlarından biri"

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Tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotunun kim olduğu tartışmasında öne çıkan net bir cevap yok gibi görünüyor.

Kazanılan zaferler ve dünya şampiyonlukları göz önüne alındığında Lewis Hamilton ya da Michael Schumacher'in isimleri öne çıksa da Ayrton Senna ve Jim Clark gibi pilotların isimleri de hep "en iyisi" için geçiyor.

Son dönemde bu tartışmalara yeni bir isim daha katıldı; Max Verstappen. Red Bull Racing pilotu şimdiye kadar iki şampiyonluk, 37 galibiyet ve 80 podyum aldı.

Bazıları Verstappen'e böyle bir yakıştırmada bulunmak için çok erken olduğunu düşünse de Johnny Herbert'in bu konuda bir sorunu yok.

GiveMeSport'a verdiği demeçte Herbert, "İlk dünya şampiyonluğunu kazanmadan önce, onun bir sonraki büyük isim olacağı konuşuluyordu."

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Racing

"Bu gencin hızlı ve özel olduğuna dair genel anlayış her zaman varmış gibi görünüyor. Şimdi iki şampiyonluk kazandığına göre, bence gördüğümüz en iyi isimlerden biri olarak görülüyor."

"Bugünlerde onu izlemekten keyif alıyorum ve yaptığı şeyler beni hep hayrete düşürüyor. Tıpkı birkaç yıl önce Lewis'in yaptıklarına hayran kaldığım gibi."

"Onun için her şey bitmiş değil ama onun hep bir etkileyici özelliği vardı. Max'te de o etkileyicilik var."

"Yarışta Max nasıl davranması gerektiğini biliyor ve yaptığı sürüşler hakkında ne düşünürseniz düşünün, bu pistteki mücadelenin ayrılmaz bir parçası."

"Max, direksiyon başında inanılmaz şeyler yapmayı başarıyor. Şu anda harika bir performans sergiliyor, ancak tüm zamanların en iyileri arasında hangi basamakta yer aldığını söylemek benim için çok zor."

"1960'larda kazanan Jackie Stewart ve Graham Hill gibi sürücülerin, o dönem yarışmak daha tehlikeli diye bugünün sürücülerinden daha iyi olduğunu söyleyebilir misiniz? Daha fazla şeyle mi uğraşmaları gerekiyordu?"

"1960'lardaki araçlar bugünkü F3 araçlarıyla hemen hemen aynı güce sahipti. Yani tamamen farklı bir dünyaydı ama o zamanki teknoloji de buydu ve o zamanlar dünyanın en hızlı araçlarını kullanıyorlardı."

"Kıyas yapmayı zor buluyorum ama benim gözümde Max gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri. Çünkü benim için her şey tutarlılıkla ilgili ve o hiç hata yapmıyor." dedi.