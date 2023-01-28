Herbert ve di Resta gelecek sezon Sky F1 kadrosunda yer almayacaklar
Eski Formula 1 pilotları Johnny Herbert ve Paul di Resta, Sky F1 bünyesinden ayrıldılar.
2023 sezonunda Sky F1 ekibinde yer alacak isimler şu şekilde: Jenson Button, Nico Rosberg, Naomi Schiff, Martin Brundle, Damon Hill, Karun Chandhok, Anthony Davidson, Natalie Pinkham, Ted Kravitz, Danica Patrick, Simon Lazenby, David Croft and Rachel Brookes.
Yayınlanan liste, Herbert ve Di Resta'nın ekipten ayrıldığını, bu iki ismin yerinin ise yeni isimlerle doldurulmadığını net şekilde ortaya koydu.
Kısa bir süre önce içerik üreticisi Last Lap Lucy'e röportaj veren Herbert, Sky F1'in bir parçası olmayacağını, ancak yarışlara gelmeye devam edeceğini söyledi.
Herbert, "Bu yıl maalesef Sky F1 bünyesinde yer almayacağım, ancak yapmak istediğim birkaç farklı şey var. Silverstone'a ve Monako'ya kesinlikle gideceğim, aynı şekilde Le Mans'a da gitmek istiyorum, en büyük etkinliklerden biri."
Di Resta'nın ekipten neden ayrıldığı henüz bilinmiyor, ancak gelecek sezon hem ELMS'de, hem de Peugeot ile WEC Hypercar'da yarışmaya hazırlanan eski F1 pilotunun takvimi oldukça yoğun.
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