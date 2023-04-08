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Herbert: "Sky F1'den ayrılma kararı bana değil, kanala ait"

Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, Sky F1'den ayrılma kararının kendine ait olmadığını, işlerine kanal tarafından son verildiğini açıkladı.

Altay Gök
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Herbert: "Sky F1'den ayrılma kararı bana değil, kanala ait"
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Uzun süredir Sky F1'in değişmez bir parçası olan Johnny Herbert, geçen Ocak ayında bir diğer eski F1 sürücüsü olan Paul Di Resta ile birlikte kanala veda etti.

Birçok kişi bu ayrılığın sebebini bilmiyordu, ancak konu hakkında ilk kez konuşan Herbert ayrılık kararını Sky'ın aldığını söylüyor.

Mirror Sport'a konuşan Herbert, "Ayrılık kararını ben vermedim, hatta her şeyin yolunda gittiğini düşünüyordum.

"Ancak sanırım Aralık ayı gibi bir telefon aldım ve bana işlerin değiştiği söylendi. Neden ya da neyin değiştiği açıklanmadı. Hepsi bu kadardı. Gerçekten bilmiyorum."

"Sky'da 10 üzerinden puan verilen abone kontrolleri yaptıklarının her zaman farkındaydım ve o tarafta her zaman oldukça popüler olduğumu biliyordum."

"Yaşananlar üzücü ama bunu aştım. Hayatıma devam ediyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922

Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Artık Sky F1'in yayınlarında yer almasa da medyada çeşitli işler yapmaya devam eden Herbert, Billy Monger ile birlikte Lift The Lid adlı kendi F1 podcast'inin sunuculuğunu yapıyor ve İngiliz basını aracılığıyla F1'e dair her şeyi değerlendirmeye devam ediyor.

London Evening Standard'a verdiği son röportajda Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği yönündeki söylentileri değerlendiren Herbert, "Sanırım bu daha çok Mercedes'te ne olacağına bağlı."

"Takım durumu tersine çevirebilecek mi, eğer çeviremezlerse ve Lewis'in kanında halen ateş varken Mercedes'in doğru yer olmadığını düşünüyorsa nereye gidecek?" 

"Ferrari'ye gider mi? Şampiyonluğu orada kazanacağını düşündüğü için mi oraya gitmek istiyor?"

"Michael Schumacher'in yaptığı gibi Mercedes'teki enerjisini ve insanları oraya götürüp gerçekten değiştirebileceğini ve olumlu bir şekilde yönlendirebileceğini hisseder mi? Tüm bu soruların sorulması gerekmekte." dedi.

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