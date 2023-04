Herbert: "Sky F1'den ayrılma kararı bana değil, kanala ait"

Uzun süredir Sky F1'in değişmez bir parçası olan Johnny Herbert, geçen Ocak ayında bir diğer eski F1 sürücüsü olan Paul Di Resta ile birlikte kanala veda etti.

Birçok kişi bu ayrılığın sebebini bilmiyordu, ancak konu hakkında ilk kez konuşan Herbert ayrılık kararını Sky'ın aldığını söylüyor.

Mirror Sport'a konuşan Herbert, "Ayrılık kararını ben vermedim, hatta her şeyin yolunda gittiğini düşünüyordum.

"Ancak sanırım Aralık ayı gibi bir telefon aldım ve bana işlerin değiştiği söylendi. Neden ya da neyin değiştiği açıklanmadı. Hepsi bu kadardı. Gerçekten bilmiyorum."

"Sky'da 10 üzerinden puan verilen abone kontrolleri yaptıklarının her zaman farkındaydım ve o tarafta her zaman oldukça popüler olduğumu biliyordum."

"Yaşananlar üzücü ama bunu aştım. Hayatıma devam ediyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, Johnny Herbert, Sky TV, in the Aston Martin Grean Pea TT1 from 1922

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images