Herbert: "Schumacher'in karanlık bir tarafı da vardı"

Schumacher ile 1994 ve 1995 sezonlarında takım arkadaşlığı yapan Johnny Herbert, geçmişte de eski takım arkadaşıyla ilgili demeçler vermiş, hatta sıralama turlarında Schumacher'i geçtikten sonra telemetri verilerine erişiminin kısıtlandığını dahi öne sürmüştü.

Sky Sports'tan ayrıldıktan sonra daha sık ve daha keskin açıklamalarda bulunan Herbert'in son açıklaması ise eski takım arkadaşıyla geçirdiği günler hakkındaydı.

Ice 36'ya konuşan Herbert, "Her zaman aynı fikirde değildik. Acımasız biriydi. Ama başardıklarını da bu sayede başardı."

"Flavio Briatore, Ross Brawn ve Rory Byrne gibi doğru insanları etrafına topladığı için şanslıydı, bu insanları beraberinde Ferrari'ye götürdü."

"Ross'un Michael'ın birlikte çalıştığı en iyi sürücü olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Bu nedenle onun için her şeyi yaparlardı. Her şeyi demek istiyorum."

"Bu nedenle Michael motive oluyordu, onlar da motive oluyorlar ve birlikte başarılara ulaşıyorlardı. Zamanla bu bir başarı döngüsüne evrildi."

Özellikle ıslak zemin performanslarıyla ünlü olan ve "Rainmaster" lakabına sahip olan Schumacher, yağmurda zayıf araçlarla dahi galibiyetlere ulaşmış bir isim.

Eski takım arkadaşının bu alandaki ustalığına dikkat çeken Herbert, "1996 sezonunda Barselona'da Ferrari ile ıslak zeminde gösterdiği üstün performansı hala hatırlıyorum."

"Bu onun Ferrari için ilk zaferiydi. Sağanak yağmurda müthiş bir sürüştü, bu yüzden daha sonra 'Rainmaster' olarak anıldı. İnanılmaz bir performanstı."

"Evet, onun da karanlık bir tarafı vardı ama günün sonunda hiçbir başarısını inkar edemezsiniz." dedi.