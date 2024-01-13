Herbert, Schumacher'in 'çoğu insanın bilmediği' eğlenceli yanlarını açıkladı
Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, eski takım arkadaşı Michael Schumacher'in partilerde yaptığı eğlenceli şeyler hakkında bilgi verdi.
Kariyeri boyunca yedi Dünya Şampiyonluğu kazanan Schumacher, spor tarihinin en büyük pilotlarından biri olarak kabul ediliyor.
İlk şampiyonluklarını 1994 ve 1995 yıllarında Bennetton ile elde eden Alman pilot, bu dönemde Herbert ile takım arkadaşıydı.
Herbert, Schumacher'in tamamen F1'de başarıya odaklandığının altını çizerken, pist dışındaki kişiliği hakkında da bilgi verdi.
Herbert, Schumacher hakkında BettingSites.co.uk adresine, "Hepimiz biliyoruz ki Schumacher'in son derece ciddi bir yanı vardı ve tamamen kendini en iyi şekilde geliştirmeye odaklanmıştı."
"Ama bir de sezon sonunda Adelaide'den sonra yaşadığımız o rahat zaman vardı. Mevcut alkol ikramlarının tadını çıkarırdık, bunu yılda sadece bir kez yapabiliyorduk."
"Odada dolaşırdı ve partide herkesin gömleklerini ve pantolonlarını yırtar atardı. Özellikle düğmeli gömlekleri yırtmaya bayılırdı. Bu onun eğlenceli tarafıydı."
"Bunlar çoğu insanın görmediği ama benim onunla ilgili sahip olduğum güzel anılar. Harika bir mizah anlayışı vardı ve umarım bunu tekrar görebiliriz." dedi.
Schumacher 2006 yılında F1'den ayrıldıktan sonra 2010 yılında Mercedes ile üç yıllık bir geri dönüş yaptı.
2012'nin sonunda emekli olduktan sonra 2013'te ne yazık ki ciddi bir kayak kazası geçirdi ve o zamandan beri durumu ailesi tarafından gizli tutuluyor.
Oğlu Mick 2021'de F1'e katılmayı başardı ve Mercedes'te yedek pilot olmadan önce Haas takımında iki yıl geçirdi.
Schumacher pistte amansız bir rakip olarak bilinse de, Herbert onun son derece aile odaklı bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.
"Michael'ın bencil bir kalbi vardı. Onun büyük kalbini ailesinde görürdünüz."
"Çok aile odaklı bir adamdı ve çocuklarla birlikte yaptıkları şeyler vardı. Atlar onun ve eşi için büyük bir tutkuydu."
"F1 dışında da bir hayat var ve neyse ki o kolayca yarış modundan çıkıp aile moduna geçebildi."
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