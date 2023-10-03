Herbert: "Sainz, Audi'ye gitmeyi düşünmeli"

Carlos Sainz, zaman zaman sorunlar yaşasa da sezon sonunda genellikle çok iyi puanlara sahip oluyor ve bu da takım arkadaşlarıyla hep kafa kafaya olmasını ya da onların önüne geçmesini sağlıyor.

Bu yıl, özellikle de son yarışlarda iyi bir çıkış yakalayan Sainz, 2024 sonunda biten sözleşmesini uzatmak istiyor.

Bunun kış aylarında olmasını isteyen Sainz'a 2026'da F1'e girecek Audi'nin ilgisi mevcut.

Son haftalarda tarafların birkaç kez temasa geçtiği yönünde iddialar var fakat Sainz'ın niyeti Ferrari'de kalmak.

Fakat eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, İspanyol pilota Audi'nin teklifiyle ilgilenmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

The Mirror of London'ın aktardığına göre Herbert şöyle diyor: "Audi gibi bir marka Formula 1'e girdiğinde beklentiler çok yüksek olur."

"Böyle bir takım en iyisini almaya çalışır ve Carlos, daha istikrarlı bir performans göstermesi gerektiği dışında tüm doğru niteliklere sahip olduğunu kanıtladı."

"Monza'da her şeyi doğru yaptığında başarılı olabileceğini gördük. Audi ona uygun. Carlos Sainz Sr gibi o da doğru zihinsel tutuma sahip."

"Sadece inatçı bir ruha sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Audi'nin tam da ihtiyacı olan harika bir teknik bilgiyi de beraberinde getiriyor. Yine de Ferrari'de kalmak istediğini düşünüyorum."

"Valtteri Bottas da 2026'da (Audi takımı şampiyonaya katıldığında) şampiyonada olmak istediğini söylüyor ve o da tüm doğru niteliklere sahip. Ancak her şey Audi'nin beklenti düzeyine bağlı olacak. Başlangıçta takımın seviyesini test etmeye karar vermeleri mümkün."

"Audi'nin başlangıçtan itibaren iddialı planları olmalı. Öyle olacaklar, bu şirketi tanıyorum, Le Mans'ta onların takımındaydım."

"Başarılı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar."

Johnny Herbert, arrives at the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images