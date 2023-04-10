Herbert: "Russell ve Norris, rekabetçi bir araçla Max'i çok zorlayacak!"

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Oldukça genç bir yaşta adım attığı kariyerinin ilk yılları boyunca büyük başarılara imza atacağı düşünülen Verstappen, rekabetçi bir araca adım attığından beri mağlup edilmesi gereken bir numaralı isim konumunda.

Son iki sezonu şampiyon kapatan ve bu süreçte toplam 27 galibiyet elde eden Verstappen için asıl soru; kendisini yakın gelecekte kimin durdurabileceği.

Bu konuda birçok isim, geçen yıl Verstappen'i -özellikle Bahreyn ve Avusturya olmak üzere- birkaç kez mağlup eden Charles Leclerc'i, ezeli rakibi Lewis Hamilton'ı ve gridin en tecrübeli ismi Fernando Alonso'yu aday gösteriyor.

Kariyerinin bir noktasında Michael Schumacher ile takım arkadaşlığı yapan Johnny Herbert'in görüşleri ise biraz daha farklı.

Evening Standart'a konuşan Herbert, "George Russell, Lewis'e meydan okuyabildi ve onu büyük bir baskı altına aldı."

"George iyi bir araca sahip olduğunda Max Verstappen'i çok zorlayacak; Lando Norris de aynı şekilde!" dedi.