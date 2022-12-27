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Formula 1 Haberler

Herbert: "Russell 'iki numara' olmayı kabul etmeyecek"

Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, 2023 sezonunda Mercedes içerisinde daha fazla rekabet bekliyor.

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Herbert: "Russell 'iki numara' olmayı kabul etmeyecek"
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George Russell, 2022 yılında Mercedes'te Valtteri Bottas'ın koltuğunu devraldı ve Lewis Hamilton'ın Alman üreticideki yeni takım arkadaşı oldu.

Russell, yıl boyunca istikrarıyla dikkat çekti ve puan olarak Hamilton'ı geride bırakmayı başardı. Ayrıca Mercedes'e 2022'deki tek zaferini de getirdi.

Eğer gelecek yıl Mercedes rekabetçi bir araç üretirse, Hamilton ve Russell'ın birbirleriyle nasıl anlaşacağı merak konusu.

Johnny Herbert'a göre Russell takım içerisinde "iki numara" olmayı kabul etmeyecek ve bu da bazı problemlere yol açabilir.

Herbert, "Kazanma kapasitesine sahip bir aracın direksiyonunda George ve Lewis arasındaki mücadele ilginç olurdu."

"İki İngiliz; Bir tarafta sekizinci şampiyonluğunu hedefleyen yedi kez dünya şampiyonu, diğer tarafta ilk şampiyonluğunu kazanmayı hayal eden genç ve gelecek vaat eden bir sürücü."

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 3rd position, after the Sprint

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 3rd position, after the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"George, Lewis için hayatı yine zorlaştıracaktır. Ayrıca henüz en iyi halini görmediğimiz kesin."

"Gelişecek ve güçlenecek çünkü olgunlaşacak. Takım içinde, politik anlamda dahi doğru zihniyete sahip gibi görünüyor."

"İki numara olmayı kabul edecek bir sürücü değil; Daha önce Nico Rosberg'de gördüğümüz güçlü bir karaktere sahip." dedi.

Gelecek sezonla ilgili Herbert, "Red Bull favori olmaya devam edecek fakat Ferrari ve Mercedes bu yıl zaman zaman onları yenmeyi başardı. Bu yüzden her şey mümkün."

"Bence rüzgar tünelinde daha az zaman sahip olmak, genel olarak Ferrari ve Mercedes'in sahip olduğu sorunlar kadar onlara zarar vermeyecek." dedi.

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