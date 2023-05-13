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Herbert: "Red Bull'un Sky'ı boykot etmesi anlaşılır"

Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, geçen yılki Red Bull-Sky F1 atışmasında iki tarafı da haklı bulmakla birlikte Red Bull'un neden böyle davrandığını anlayabildiğini söylüyor.

Altay Gök
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Geçen yıl ABD GP'si esnasında Lewis Hamilton için "sekiz kez şampiyon" ifadesini kullanan ve şampiyonluğun çalındığını belirten Sky F1 muhabiri Ted Kravitz, padokta bir medya krizine sebep olmuş, tepki gösteren Red Bull sonraki hafta sonu Meksika'da Sky'ı boykot etme kararı almıştı.

Boykot başta süresiz olarak düşünülmüştü, ancak Sky temsilcilerinin Red Bull temsilcileriyle bir araya gelmesi sonucu durum çözüme kavuşturuldu.

O dönem Sky bünyesinde yer alan ancak bir süre sonra kanalla ilişiği kesilen Johnny Herbert, takımın bu tutumunu anlaşılır bulduğunu belirtiyor.

Herbert, "İstediğimi ifade etmekte her zaman özgürdüm, ancak bir takıma biraz yüklenirseniz üzülürlerdi."

"Eğer takım üzülürse, geçen yıl karşılaştıklarımız başımıza gelebilir, takım 'sizinle çalışmayacağız' diyebilir. Bu noktada bazen dikkatli davranmanız gerekir."

"Ama bu anlaşılabilir bir durum. Yarıştığım zamanlarda bazen sizi üzen şeyler söylendiğini ve muhtemelen o gazeteciyle birkaç yarış ya da daha uzun süre konuşmadığınızı hatırlıyorum."

"Yine de iş bir takıma kaldığında, belirli durumlarda istediğiniz kadar açık sözlü olabilmeniz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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