Herbert: "Red Bull'daki 'kayırma' Perez'i etkiliyor"

Perez, 2024'te Red Bull ile olan mevcut anlaşmasının son yılına girerken, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda Red Bull'da Verstappen'in yanında yer almak için seçenekler arasında olacak.

Takım patronu Christian Horner PlanetF1.com'a yaptığı açıklamada koltuğun 2024 yılında Perez için olduğunu ve takımın desteğinin Perez'in yanında olduğunu, ancak yeni bir anlaşma kazanması için performans göstermesi gerektiğini söyledi.

Herbert, Benetton'da sporun bir diğer büyük ismi Michael Schumacher ile birlikte çalışmıştı ve orada ikinci planda kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyordu. Ancak Perez'i odaklanmaya ve elinden geldiğince iyi performans göstermeye çağırdı.

Herbert, Mega Dice'a verdiği demeçte, "Bir takım olmamıza rağmen Michael Schumacher her zaman öndeydi - Sergio Perez'in de bileceği gibi bunu hissettiğinizde performans göstermek zordur."

"Benetton ile yaptığım tüm görüşmelerde Flavio Briatore bana Michael Schumacher ve benim bir takım olduğumuzu, birlikte çalıştığımızı ve herkesin aynı bilgilere erişimi olduğunu söyledi."

"Ama hiçbir zaman bu şekilde yürümedi çünkü her zaman ortada bir kayırma olur."

"Böyle bir şey olduğunda bunu hissedersiniz ve bunu hissettiğinizde de bunu savuşturmak çok zordur. Sergio her ne kadar bunu görmezden geldiğini söylese de bu onu etkiliyor." dedi.