Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Herbert: "Red Bull'daki 'kayırma' Perez'i etkiliyor"

Johnny Herbert, Red Bull'da Max Verstappen'in her zaman öne çıkarılmasının Sergio Perez'in performansını etkilediğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing,Sergio Perez, Red Bull Racing

Perez, 2024'te Red Bull ile olan mevcut anlaşmasının son yılına girerken, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda Red Bull'da Verstappen'in yanında yer almak için seçenekler arasında olacak.

Takım patronu Christian Horner PlanetF1.com'a yaptığı açıklamada koltuğun 2024 yılında Perez için olduğunu ve takımın desteğinin Perez'in yanında olduğunu, ancak yeni bir anlaşma kazanması için performans göstermesi gerektiğini söyledi.

Herbert, Benetton'da sporun bir diğer büyük ismi Michael Schumacher ile birlikte çalışmıştı ve orada ikinci planda kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyordu. Ancak Perez'i odaklanmaya ve elinden geldiğince iyi performans göstermeye çağırdı.

Herbert, Mega Dice'a verdiği demeçte, "Bir takım olmamıza rağmen Michael Schumacher her zaman öndeydi - Sergio Perez'in de bileceği gibi bunu hissettiğinizde performans göstermek zordur." 

"Benetton ile yaptığım tüm görüşmelerde Flavio Briatore bana Michael Schumacher ve benim bir takım olduğumuzu, birlikte çalıştığımızı ve herkesin aynı bilgilere erişimi olduğunu söyledi."

"Ama hiçbir zaman bu şekilde yürümedi çünkü her zaman ortada bir kayırma olur."

"Böyle bir şey olduğunda bunu hissedersiniz ve bunu hissettiğinizde de bunu savuşturmak çok zordur. Sergio her ne kadar bunu görmezden geldiğini söylese de bu onu etkiliyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Andretti'nin rüzgar tünelindeki F1 modelinden çıkan Red Bull ipuçları
Sonraki haber Herbert: "Hamilton, sekizinci hatta 10. şampiyonluğunu alabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Williams pilotları hemfikir: "FW46, sürüşü keyifli bir araç gibi görünüyor"

Williams pilotları hemfikir: "FW46, sürüşü keyifli bir araç gibi görünüyor"

Formula 1

Williams pilotları hemfikir: "FW46, sürüşü keyifli bir araç gibi görünüyor" Williams pilotları hemfikir: "FW46, sürüşü keyifli bir araç gibi görünüyor"

Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik"

Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik"

Formula 1

Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik" Albon: "Aracın felsefesini biraz değiştirdik"

Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı

Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı

Formula 1

Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı Alonso, Hamilton ile takım arkadaşıyken yaşadıkları 'sorunları' anlattı

Son Haberler

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

F1 Formula 1

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

F1 Formula 1

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı" Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

F1 Formula 1

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı" Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

F1 Formula 1

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı" Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol