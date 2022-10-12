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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Herbert: "Red Bull'daki herkes Verstappen'i tarihin en iyi pilotu olarak görüyor"

Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert, Max Verstappen'in mevcut formunu ve takımla uyumunu diğerleri için "korkutucu" olarak nitelendiriyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Herbert: "Red Bull'daki herkes Verstappen'i tarihin en iyi pilotu olarak görüyor"
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Zor bir başlangıcın ardından ipleri eline alan ve dominant bir sezon geçiren Max Verstappen, Japonya'da galibiyete ulaşarak bitime dört yarış kala ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

Geçtiğimiz sezona göre çok daha rahat bir şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, şu ana kadar gerçekleştirilen 18 yarışta 12 galibiyet almayı başardı.

Hollandalı pilotun Red Bull ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ve takım bu formunu sürdürürse kendisini yenmek hiç ama hiç kolay olmayacak.

Henüz 24 yaşındaki pilotun gelişiminin diğer pilotlar için "korkutucu" olduğunu belirten Herbert, "O, tüm takımı etrafında şekillendirdi, takımdaki herkes onun gelmiş geçmiş en iyi pilot olduğunu düşünüyor ve buna inanıyorlar."

"Michael Schumacher dönemini hatırlıyorum; durum tamamen aynı. Gittikçe daha da güçlenecek. Onu yenmeye çalışacak olan diğer herkes için korkutucu olan da bu."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen, Pazar günü Japonya'da elde ettiği zaferle 32. galibiyetini elde etti ve en çok yarış kazanan pilotlar listesinde Fernando Alonso'yu yakaladı. 

İki yıl boyunca Verstappen ile aynı gridde yarışan Jenson Button, Verstappen'in şu anki formunun Sebastian Vettel'in 2010'ların başında Red Bull'daki formunu anımsattığını söylüyor.

Button, "11 yıl önce Sebastian Vettel ve Red Bull'da tam olarak aynısını gördüm."

"O da yıl boyunca dominanttı, aynı yarışta şampiyonluk ilan etmişti ve takım arkadaşı pek de yakınlarda değildi. Max'ın geçen yarıştaki performansına çok benziyor." dedi.

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