Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"

Eski F1 pilotu Johnny Herbert, Ferrari'nin Max Verstappen'in sezon başındaki avantajına zarar verebileceğinden emin ancak bir endişesi var.

Verstappen, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da pole pozisyonundan arka arkaya galibiyetler elde etti. Takım arkadaşı Sergio Perez ise, her iki yarışta da ikinci sırayı aldı. Red Bull, kendileri için muhteşem geçen 2023 sezonunu bitirdiği gibi yeni sezona da baskın bir şekilde başladı.

Ferrari ve özellikle sıralama turlarında Charles Leclerc en azından bir tehdit oluşturdu. Monacolu pilot, her iki yarışa da ikinci sıradan başladı ve SF24'ün tek turluk hızını ortaya koydu. Ancak şu ana kadar yarışta Red Bull'larla mücadele edemedi ve yarışları sırasıyla dördüncü ve üçüncü bitirdi.

F1'de 160 kez start alan ve son derece saygın bir yorumcu olan Herbert, Verstappen ve Red Bull'a "sadece Charles ve Ferrari'nin meydan okuyabileceğine" inanıyor.

RacingNews365'e konuşan Herbert, "Sorun yarış durumu. En azından daha önce olduklarından daha iyi durumdalar. Çünkü lastikler kesinlikle kontrol altında. Temelde bir yarış boyunca tüm yolu zorlayabilirler, bu yüzden bu iyi, bu olumlu."

"Yine de klasik bir durum olarak, gelen güncellemelerin bir etki yaratması gerekecek. Elbette Ferrari'yi iyileştirmek için, ancak yaklaşmanın ve Max ve Red Bull'u baskı altına almanın etkisi de olacak."

"Aynı şekilde onlar da (Red Bull) çok benzer şeyler yapacaklar ama önemli olan kimin daha büyük bir iş çıkaracağı. Ferrari bunu yapabilmeli çünkü Red Bull her halükarda oyunun ve grubun önünde." dedi.

Ferrari'nin Verstappen'i geçip geçemeyeceğine gelince, Herbert bunun "mümkün" olduğunu söyledi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Motorsport Images

Herbert, "Benim tek endişem, bu sezon Max'in en iyi halini gördüğümüzü sanmıyorum. Çünkü bunu göstermesine gerek yok. Endişem bu, cebinde hala 'Tamam, daha yakın olduğunu düşünüyorsun, birkaç onda bir daha var' diyebileceği bir şey olması."

"Bence Charles ve Ferrari için biraz daha baş ağrısı olacak tek şey bu. Çünkü o (Verstappen) arabada çok rahat ve birlikte tam bir uyum içindeler."

"Bunu son birkaç yıldır pek çok kez söyledim. Ancak araç içinde sürüşüyle bu kadar rahat birini görmek hâlâ çok nadir bir şey ve Max'in en iyi halini hâlâ görmedik."

"Onların (Red Bull) sahip olduğu avantaj üzerine konuşulduğunu ve tüm takımların 'Onlar daha iyi iş çıkardı' dediğini biliyorum. Bu da onların herkesten çok daha akıllıca bir iş yaptıklarından kaynaklanıyor."

"Ama Ferrari'de meydan okuyabileceğini düşündüğüm zeki insanlar var. Şampiyonluk için mücadele edebilirler mi? Muhtemelen en büyük soru bu ama bunu Max'in bir şampiyonluk daha kazanmasını engelleyecek kadar hızlı yapabileceklerinden emin değilim." dedi.

Verstappen'in hakimiyet seviyesi, Liberty Media'nın sahipliği altında yükselişte olduğu bir dönemin ardından şu anda spor için tartışmalı bir şekilde zarar verici.

Yine de Herbert, Verstappen ve Red Bull'un şu anda başardıklarının takdir edilmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Herbert, "Hâlâ Adrian Newey ve ekibinin en iyi fikirlerle ortaya çıktığını görüyoruz. Her zaman bulabildikleri küçük parçalar oldu."

"Ama en azından Ferrari, geçen yıl hızlı oldukları ama yarışta berbat oldukları durumu iyileştirebildi. Şimdi bu daha iyi görünüyor ve şu ana kadarki stratejileri de daha iyi görünüyor. Ferrari açısından doğru yönde küçük bir hareket var."

"Ama Max'te sadece hayranlık faktörü var. Her şey mükemmel işliyor ve şu anda oyununun zirvesinde ya da en azından Max'ten gördüğümüzün en iyisinin zirvesinde. Kendine güveniyor, endişesi yok, rakipsiz olduğunu hissediyor."

"Bu Formula 1 için iyi mi? Hayır diyebilirsiniz ama aynı zamanda gördüklerinizden de keyif almalısınız - aslında onu çok fazla göremiyoruz çünkü hep ortadan kayboluyor!"

"Ama onun sahip olduğu bu yeteneğe sahip olmak çok özel bir şey. Kuru zeminde, ıslak zeminde ya da Lewis (Hamilton) ve Fernando'da (Alonso) gördüğümüz gibi herhangi bir zor durumda, bundan keyif almalısınız. Sadece diğerlerinin onlara meydan okumak için yaklaşmasını umarsınız ve bence yaklaşacaklar da." dedi.