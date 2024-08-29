Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Herbert: "Jos, Red Bull'da 'savaş çığırtkanlığı' yapıyor"

Eski F1 pilotu Johnny Herbert, Max Verstappen’in babası Jos Verstappen'i 'savaş çığırtkanı' olarak nitelendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen’i gelecek sezon Red Bull’dan koparma girişimlerinden vazgeçmiş olabilir.

Ancak 2026 için Verstappen'in Mercedes'e transferi hala yoğun bir spekülasyon konusu.

Red Bull’un 2022'den bu yana gösterdiği dominant performansı, artık eskisi gibi değil.

Johnny Herbert, Poker Apps LTD'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Jos, 2026'ya odaklandıklarını söyledi. Her şey tamamen değişti. Newey'i kaybettiler ve gerçekten zorlanmaya başladılar."

"Sezonun başındaki performansları artık yok. McLaren ve özellikle Norris iki ya da üç seviye birden atladı."

"Bunların ardından kendi kendinize düşünmeye başlarsınız, ‘Gelecekte nerede olmalıyım?’ diye."

Jos Verstappen with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Jos Verstappen with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Jon Noble

"Mercedes’in 2026 kural değişiklikleri için herkesten önde olduğu söyleniyor. Tüm bunlar, Max ve ekibinin 'Belki de oraya gitmemiz gerekiyor' diye düşünmelerine neden olacak türden bir durum.”

“Christian Horner ve Helmut Marko, henüz panik yapmaya gerek yok diyorlar ama bence panik yapmaları gerekiyor."

"Çünkü ellerinde mutsuz bir pilot var gibi görünüyor.”

"Savaş çığırtkanı Jos oldu. Red Bull'un düzeni ve özellikle Christian'a yönelik eleştirilerin ön saflarında yer aldı."

“Önümüzdeki yıllar için ona yeterince vaat verebilirler mi? Emin değilim. Max’a dünya şampiyonluklarını kazandıracak yönü gösterebilme konusunda büyük bir soru işaretine sahip olduklarını düşünüyorum.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko: "Ferrari, Antonelli'yi elinden kaçırdı"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Monza’da Güvenlik Aracı kazası: Yeni araç yolda

Monza’da Güvenlik Aracı kazası: Yeni araç yolda

Formula 1
İtalya GP
Monza’da Güvenlik Aracı kazası: Yeni araç yolda
Antonelli, ilk F1 deneyiminde bariyerlerde!

Antonelli, ilk F1 deneyiminde bariyerlerde!

Formula 1
İtalya GP
Antonelli, ilk F1 deneyiminde bariyerlerde!
Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"

Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"

Formula 1
İtalya GP
Piastri: "Hollanda'da bazı şeyleri yanlış yaptık"
Jos Verstappen
Daha fazlası
Jos Verstappen
Jos Verstappen: "Takımda işler yolunda gitmiyor"

Jos Verstappen: "Takımda işler yolunda gitmiyor"

Formula 1
Hollanda GP
Jos Verstappen: "Takımda işler yolunda gitmiyor"
Verstappen'in Le Mans'da babasıyla beraber yarışma hayali suya düştü

Verstappen'in Le Mans'da babasıyla beraber yarışma hayali suya düştü

Formula 1
Verstappen'in Le Mans'da babasıyla beraber yarışma hayali suya düştü
Marko, Red Bull'daki iç çekişmelerin sona ermesi gerektiğini düşünüyor

Marko, Red Bull'daki iç çekişmelerin sona ermesi gerektiğini düşünüyor

Formula 1
Avusturya GP
Marko, Red Bull'daki iç çekişmelerin sona ermesi gerektiğini düşünüyor
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull, "deneylerine" bu hafta sonu da devam edecek

Red Bull, "deneylerine" bu hafta sonu da devam edecek

Formula 1
İtalya GP
Red Bull, "deneylerine" bu hafta sonu da devam edecek
Horner: "Kötü performansın nedeni ön kanat olabilir"

Horner: "Kötü performansın nedeni ön kanat olabilir"

Formula 1
Horner: "Kötü performansın nedeni ön kanat olabilir"
Red Bull'un Monza arka kanadı ortaya çıktı

Red Bull'un Monza arka kanadı ortaya çıktı

Formula 1
İtalya GP
Red Bull'un Monza arka kanadı ortaya çıktı

Son Haberler

Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"

Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"

F1 Formula 1
İtalya GP
Wolff, Vowles'u eleştirdi: "Schumacher'le ilgili yorumuna gerek yoktu"
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"

Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"

F1 Formula 1
İtalya GP
Perez: "Aracın davranışları virajdan viraja değişiyor"
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"

Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"

F1 Formula 1
İtalya GP
Verstappen: "Yarış tempomuz fena değil fakat daha fazlasına ihtiyaç var"
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

F1 Formula 1
İtalya GP
Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye