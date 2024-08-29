Herbert: "Jos, Red Bull'da 'savaş çığırtkanlığı' yapıyor"
Eski F1 pilotu Johnny Herbert, Max Verstappen’in babası Jos Verstappen'i 'savaş çığırtkanı' olarak nitelendirdi.
Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen’i gelecek sezon Red Bull’dan koparma girişimlerinden vazgeçmiş olabilir.
Ancak 2026 için Verstappen'in Mercedes'e transferi hala yoğun bir spekülasyon konusu.
Red Bull’un 2022'den bu yana gösterdiği dominant performansı, artık eskisi gibi değil.
Johnny Herbert, Poker Apps LTD'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Jos, 2026'ya odaklandıklarını söyledi. Her şey tamamen değişti. Newey'i kaybettiler ve gerçekten zorlanmaya başladılar."
"Sezonun başındaki performansları artık yok. McLaren ve özellikle Norris iki ya da üç seviye birden atladı."
"Bunların ardından kendi kendinize düşünmeye başlarsınız, ‘Gelecekte nerede olmalıyım?’ diye."
Jos Verstappen with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Jon Noble
"Mercedes’in 2026 kural değişiklikleri için herkesten önde olduğu söyleniyor. Tüm bunlar, Max ve ekibinin 'Belki de oraya gitmemiz gerekiyor' diye düşünmelerine neden olacak türden bir durum.”
“Christian Horner ve Helmut Marko, henüz panik yapmaya gerek yok diyorlar ama bence panik yapmaları gerekiyor."
"Çünkü ellerinde mutsuz bir pilot var gibi görünüyor.”
"Savaş çığırtkanı Jos oldu. Red Bull'un düzeni ve özellikle Christian'a yönelik eleştirilerin ön saflarında yer aldı."
“Önümüzdeki yıllar için ona yeterince vaat verebilirler mi? Emin değilim. Max’a dünya şampiyonluklarını kazandıracak yönü gösterebilme konusunda büyük bir soru işaretine sahip olduklarını düşünüyorum.”
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