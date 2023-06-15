Herbert: "Red Bull, Norris ile anlaşmalı"

Max Verstappen, geçen yıl elde ettiği 15 zaferle kendisini fazlasıyla kanıtlarken, bu yıl da yine harika bir performans sergiliyor.

Şimdiye kadar baskın bir performans sergileyerek bu yılki tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başaran Verstappen, şampiyonada Perez ile arasını açmayı başardı.

Eski bir F1 pilotu olan Johnny Herbert, Verstappen'e aynı araçla meydan okuyabilecek üç isim olduğunu ve bunlardan Lando Norris'in öne çıktığını belirtti.

Eski F1 pilotu Herbert, OLBG'ye verdiği demeçte, "Verstappen ve takım arkadaşı arasında daha büyük bir yarış görmek istiyorsanız, Russell, Hamilton veya Charles Leclerc, hatta Lando Norris'a ihtiyacınız var."

"Lando Norris'in McLaren ile uzun vadeli bir sözleşmesi var ve kontratında McLaren'dan ayrılmasını sağlayacak bir performans maddesi olup olmadığını bilmiyorum."

"Onun için Red Bull iyi bir adım olurdu. Takıma olumlu bir enerji katacağı kesin. Ayrıca bu görevle başa çıkabilecek niteliklere sahip olduğunu da düşünüyorum." dedi.

Herbert, Red Bull'da Verstappen'in Perez'e karşı öne çıkmasına şaşırmıyor.

"Bir takımda her zaman daha çok tercih edilen biri olacak çünkü onun daha iyi performans sergileyeceğini ve tutarlılık yakalayacağını bilirsiniz."

"Sergio her ne kadar sezon başında Max ile mücadele edebilecek kapasitede olduğunu göstermiş olsa da, bir noktadan sonra artık bunu yapamaz hale geldi."

"Schumacher, Senna, Mansell gibi isimler, her hafta sonu araçlarından en iyisini çıkarabilecek yeteneklere sahipler."