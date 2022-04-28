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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Herbert: "Red Bull, Lewis'in büyük bir tehdit olduğunu biliyor"

Johnny Herbert, Lewis Hamilton'ın sezon ilerledikçe toparlanacağını söylerken, Helmut Marko'nun yorumlarını eleştirdi.

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Herbert: "Red Bull, Lewis'in büyük bir tehdit olduğunu biliyor"
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Lewis Hamilton, Emilia Romagna GP'sinde kariyerinin en kötü yarışlarından birisini geçirdi. Yedi kez dünya şampiyonu, yarışı ancak 13. sırada tamamlayabilirken, geçtiğimiz sezon şampiyonluk için mücadele ettiği Max Verstappen'den tur yedi.

79 yaşındaki Marko, 37 yaşındaki Hamilton'un yaz aylarında emekliliği düşünmesi gerektiğini söyledi -fakat eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert bu düşüncelere katılmıyor. 

Sky Sports'a konuşan Herbert "Ne kadar ucuz söylemler, dürüst olmak gerekirse tipik Helmut Marko ve Red Bull."

"Geçen yıl Max ile Lewis arasında, Red Bull ile Mercedes arasında çok büyük bir savaş vardı, ki bildiğimiz kadarıyla son yarışta yaşananlar tamamen ve tamamen yanlıştı."

"Sezonun son bölümünü domine eden adam Hamilton idi, bu henüz kısa zaman önce onun alevler içinde olduğunu kanıtlıyor."

"Red Bull onu takımda ister miydi? Evet. Mercedes her şeyi bir araya getirdiğinde onun kendileri için büyük bir tehdit olduğunu biliyorlar." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, sadece dört yarıştan sonra bu sezon şampiyonluk yarışının dışında olduklarını kabul etmek zorunda kaldı ancak Herbert, geri dönüşlerin Hamilton'ın değişmez bir parçası olduğuna inanıyor.

“Onun en iyi yaptığı şeylerden birisi liderlik. Bu, 2007'de McLaren'a katıldığında ve takım içinde kendini geliştirebildiğinde başladı.

"Bunu Mercedes'te de tam anlamıyla yapmayı başardı. Ayrıca, özellikle böyle bir durumda, takım içindeki motivasyon ve bir pilotun takımda çalışan herkesten en iyi şekilde yararlanması son derece önemli"

"Kendisinden ve takımdan en iyisini elde etmek için hâlâ çok ama çok istekli, dolayısıyla bu alanda takım için büyük bir ilham kaynağı olacak." 

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