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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Herbert: "Perez, Verstappen'in başına giderek daha fazla bela oluyor"

İngiliz eski F1 pilotu Johnny Herbert'e göre, Sergio Perez gösterdiği performansla son şampiyon Max Verstappen için işleri daha da zorlaştırıyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Herbert: "Perez, Verstappen'in başına giderek daha fazla bela oluyor"
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Force India ve Racing Point ile geçirdiği yedi senenin ardından 2021 yılında Red Bull'a geçen Sergio Perez, ilk yılında beklentileri karşılamakta zorlandı.

Meksikalı pilot Bakü'de kazansa da, yıl boyunca çok tutarsızdı ve düzenli olarak podyuma çıkmakta zorlanıyordu.

Fakat bu yıl durum değişti ve Meksikalı sürücü, ilk yedi yarışta bir galibiyet ile üç ikincilik almayı başardı.

Monako GP'den önce Red Bull ile kontrat yenileyen Perez, son yarıştaki performansıyla Verstappen ile arasını 15 puana indirdi.

Sky Sports analisti Johnny Herbert, Perez'in ilerleme kaydettiğini ve Formula 1'deki büyük deneyimine rağmen giderek daha iyi hale geldiğini söyledi.

Herbert, "Arayı giderek kapatıyor ve takımda kendini evindeymiş hissediyor."

"Monako'da mükemmel bir iş çıkardı ve giderek daha fazla olgunlaşıyor."

"Bunu yapmak kendisi için önemli olabilir fakat takım için de çok önemli çünkü takımlar şampiyonası Formula 1'de çok değerlidir."

"Yarışma şekli bence pek çok karting sürücüsünün örnek alması gereken seviyede. Kendisini pist üstünde çok iyi konumlandırıyor ve her zaman daha da güçleniyor."

"Şimdi Perez'in geçmişte başarılar elde etti bir piste, yani geçen yıl kazandığı ve şimdiden  üç podyum elde ettiği Bakü'ye gidiyoruz. Bunu yapabilen sanırım sadece Sebastian Vettel var."

"Yani bir kez daha rahat olduğu bir piste gidiyoruz gibi görünüyor. Bu da ona gerçekte sahip olduğu hızı göstermesi fırsatı verecek."

"Kendisini rahat hissediyor ve yavaş ama emin adımlarla Verstappen'in başına bela olmaya başlıyor."

"Bu dinamiğin nasıl ilerlediğini görmek çok ilginç olacak. Bu yüzden güzel bir dönem geçireceğiz, çünkü  iki Red Bull pilotu tekrar karşı karşıya gelecek."

"Öyleyse hangisinin üstte bitireceğini kim bilebilir?" dedi.

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