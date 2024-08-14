Herbert: "Perez psikolojik olarak çökmüş durumda"

Sergio Perez, zorlu geçen 2024 sezonunda Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlandı ve sezon ortasında takımdan göndereilebileceği konuşulmaya başlandı.

Sonunda takımda kalsa da, sezon sonu için koltuğu hâlâ sallantıda.

Bu konuda konuşan Johnny Herbert şöyle dedi: “Sergio Perez Belçika'da yine kötü bir performans sergiledi. Ön sıradan başladıktan sonra yarışı sekizinci sırada bitirdi ki bu takımların sürücülerinden beklediği bir sonuç değil."

"Bunu söylediğim için üzgünüm ama Sergio psikolojik olarak çökmüş durumda."

"Son birkaç yıldaki performansı yeterince iyi olmadığı için kontratında bir performans maddesi var."

"Red Bull, Perez'in yerine Yuki Tsunoda'yı getirmeli, Daniel Ricciardo şu anda yeterince iyi değil, Yuki daha iyi performans gösteriyor."

"Max de büyük bir baskı hissediyor. Red Bull'un eski hakimiyeti bitti ve artık böyle bir şey olmayacak. Bundan sonrası ona bağlı."

"Takımın, Max'in geçtiğimiz birkaç sezonda kazandığı gibi yarışları kazanarak mümkün olduğunca çok puan kazanması için iki iyi sürücüye ihtiyacı var."

"Böyle bir duruma düştüğünüzde takımın bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor ama çok fazla seçenekleri yok."