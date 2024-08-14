Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Herbert: "Perez psikolojik olarak çökmüş durumda"

Eski Formula 1 pilotu Johnny Herbert'a göre Sergio Perez psikolojik olarak çökmüş durumda.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, zorlu geçen 2024 sezonunda Max Verstappen'e ayak uydurmakta zorlandı ve sezon ortasında takımdan göndereilebileceği konuşulmaya başlandı.

Sonunda takımda kalsa da, sezon sonu için koltuğu hâlâ sallantıda.

Bu konuda konuşan Johnny Herbert şöyle dedi: “Sergio Perez Belçika'da yine kötü bir performans sergiledi. Ön sıradan başladıktan sonra yarışı sekizinci sırada bitirdi ki bu takımların sürücülerinden beklediği bir sonuç değil."

"Bunu söylediğim için üzgünüm ama Sergio psikolojik olarak çökmüş durumda."

"Son birkaç yıldaki performansı yeterince iyi olmadığı için kontratında bir performans maddesi var."

"Red Bull, Perez'in yerine Yuki Tsunoda'yı getirmeli, Daniel Ricciardo şu anda yeterince iyi değil, Yuki daha iyi performans gösteriyor."

"Max de büyük bir baskı hissediyor. Red Bull'un eski hakimiyeti bitti ve artık böyle bir şey olmayacak. Bundan sonrası ona bağlı."

"Takımın, Max'in geçtiğimiz birkaç sezonda kazandığı gibi yarışları kazanarak mümkün olduğunca çok puan kazanması için iki iyi sürücüye ihtiyacı var."

"Böyle bir duruma düştüğünüzde takımın bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor ama çok fazla seçenekleri yok."

Johnny Herbert

Johnny Herbert

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Kravitz: "Newey-Aston Martin birlikteliği yaz arasında resmileşebilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"

Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"
Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor

Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor

Formula 1
Hollanda GP
Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor
Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

World Superbike
Algarve
Petrucci: "Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nu geçebilecek biri göremiyorum"

Son Haberler

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

F1 Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

F1 Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

SBK World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

F1 Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye