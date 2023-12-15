Herbert, olası bir Hamilton-Verstappen takım arkadaşlığı hakkında: "Sinsi olan kazanacaktır!"

Mevcut Formula 1'deki en heyecan verici pilot eşleşmesi şüphesiz Lewis Hamilton-Max Verstappen ikilisi olur.

Hamilton 103 Grand Prix zaferi ve yedi Dünya Şampiyonluğu ile spor tarihinin en başarılı pilotu olarak Michael Schumacher'in rekorunu egale ederken, Verstappen son dönemdeki formuyla Hamilton'ın ulaştığı zirveye yaklaşmaya çalışıyor.

Hamilton ve Verstappen'in son 10 şampiyonada -Rosberg'in 2016'daki zaferi dışında- tüm şampiyonlukları aralarında paylaştıkları düşünüldüğünde, asıl soru elbette ki bu ikilinin eşit araçlarda yarışmaları durumunda hangisinin zirveye çıkacağı.

Şimdilik, her ikisinin de mevcut takımlarında önümüzdeki birkaç yıl için sözleşmeleri olduğu için bu olasılık yalnızca boş bir hayal. Ancak Abu Dabi GP hafta sonunda Christian Horner'ın 'Hamilton'ın kendileriyle iletişime geçtiği' iddiası, Red Bull'da bir Hamilton/Verstappen eşleşmesi ile ilgili soruları akla getirdi.

Üç kez Grand Prix kazanan Johnny Herbert, PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda bu konu hakkında şunları söyledi: "Bence ikisi de yarış kazanmak ama daha da önemlisi bir Dünya Şampiyonluğu kazanmak istiyorlar."

"Özellikle biri sekizinci Dünya Şampiyonluğunu elde etmek ve Michael'ın önüne geçmek istiyor."

"Bunu yapabilmenizin tek yolu bir numara olmanız. Sorun bu, çünkü Senna ve Prost varken Ron Dennis'in (o zamanki McLaren takım patronu) onları kontrol edebilmesi çok ama çok zordu."

"Ne yaparsanız yapın öne çıkmak isteyen iki pilotu kontrol edemezsiniz. Onları o hafta sonu için farklı odalara tıksanız bile, kasklarını takıp yarışa başladıklarında yine sorun yaşarsınız."

"Bence Lewis ve Max için de aynı şey geçerli, bu iki elit pilotu aynı takımda tutamazsınız, başarısız olursunuz."

Herbert, Hamilton'ın Red Bull'da Verstappen seviyesine gelmesinin özellikle zor olacağından şüpheleniyor çünkü Verstappen'in Red Bull ile uzun geçmişi göz önüne alındığında takımı eşit fırsat sağlayacak şekilde şekillendirmek zor olacaktır.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing

"Lewis, Christian'ın ve takımdaki herkesin ana odaklarının Max olduğunun farkında olacaktır."

"Bu durumda takımı Lewis Hamilton için adil bir konuma getirmek imkansız olacaktır, bu işe yaramaz."

"Bence pilotlar bunun işe yaramayacağını biliyor. Birisi muhtemelen avantajlı olduğunu düşünebilir ki bu noktada bunun Max olduğunu söyleyebilirim; çünkü onun takımına gelen Lewis olacak."

"Bu sadece kontrol edilemez bir ego karmaşasına dönüşür. Kim zirveye çıkar? Sanırım en sinsi olan kazanır!"