Herbert: "Mick'in başarılı bir sezona ihtiyacı var"

Johnny Herbert, 1994'ün sonundan 1995'in sonuna kadar Benetton'da Michael Schumacher'in takım arkadaşıydı ve yedi kez dünya şampiyonunun yeteneklerini en iyi bilen isimlerden birisi.

Şimdilerde Sky Sports'ta yorumculuk yapan Herbert'a göre Mick Schumacher, gelecekte Formula 1'e girmek için önümüzdeki sezon Formula 2'de başarılı olmak zorunda.

Schumacher'in tek galibiyet aldığı yılı değerlendiren Herbert, “Lando Norris ve George Russell'ın performanslarını düşündüğümüzde, Mick'in beni çok etkilediğini söyleyemem."

"Ancak Macaristan'daki yarışta kendinden emindi ve çok olgun bir sürüş çıkardı, lastik aşınmasını yönetti ve aynı zamanda doğru tempoyu korudu."

"Kendi tecrübelerime göre, böyle bir zafer kazandığınızda yeteneklerinize olan güveniniz bir şekilde artar. Bir sonraki yarışa başladığınızda güveniniz arttığı için hızınız da artar."

"Mick, sıralama turlarına kıyasla yarışta daha iyi. Evet, ilk sezonuydu. Ancak buradaki ilk yılında parlamayı başaran bazı sürücüler vardı ve George ile Lando tam olarak böyle yaptı."

“Ferrari'nin onu olası adaylar arasında gördüğünü zaten biliyoruz, bunu kendileri de söyledi. Ama Mick'in Formula 1'e gitmesi için henüz çok erken."

"Mükemmel bir menajeri var ve kendisi de iyi yetişen çok hoş bir genç çocuk. Kesinlikle potansiyeli var, ama günün sonunda sadece sonuçlar önemli oluyor."

"Bu nedenle Mick'i çok önemli bir sezon bekliyor, çünkü Formula 2'de uzun süre kalmamalısınız. Gerçekten başarılı bir sezon geçirmek zorunda olduğuna inanıyorum. " dedi.