Herbert: "Mercedes üç yıldır hiçbir şey yapamıyor"
Johnny Herbert, Mercedes'in arka arkaya üç yıldır sorunlar yaşamasını sorguluyor.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Erik Junius
Mercedes, arka arkaya şampiyonluklar aldığı başarılı dönemin ardından son yıllarda beklentileri hiçbir şekilde karşılayamadı.
Takım, son 2.5 yılda sadece bir galibiyet alabildi ve zaman zaman podyumlar gelse de, genel olarak en hızlı ikinci veya üçüncü takım olmak için mücadele etti.
Bu yıl James Allison önderliğinde tasarlanan W15'in daha iyi olması umulmuştu ancak durum pek de böyle olmadı.
Buna değinen eski F1 pilotu ve yorumcu Johnny Herbert şöyle dedi: "Mercedes birkaç yıl önce dar sidepod konseptine geçtiğinde, bu durum hoşuma gitmişti."
"Araç çok sağlamdı ve harika görünüyordu ama dalgalanma sorunu vardı."
"Sezon sonunda dalgalanma azaldı ve 'Neyi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz' dediler ama bir sonraki araçta da aynı sorun vardı."
"Daha sonra işe yaramış gibi görünen bir güncelleme hazırladılar, ancak bu yıl dalgalanma yine meydana geldi."
"Bu başarısız oldukları üçüncü sezon, sadece daireler çizip duruyorlar."
"Mercedes gelecekte işleri tersine çevirebilecek mi? Bu muhtemelen 2026'ya kadar gerçekleşmeyecek. Ciddi kural değişiklikleri yardımcı olabilir, ancak şüpheler var. Üç yıldır bu sorunlarla başa çıkmayı başaramadılar, sezon sonunda araçla ilgili sorunları çözmede her zaman çok yardımcı olan Lewis'i kaybedecekler."
"Araçta pek çok şeyi yeniden tasarladılar ama şu ana kadar durumu değiştiremediler."
"Bu onları endişelendiriyor çünkü arka planda rakip takımlar gelişiyor. Ferrari açıkça gelişti, McLaren 2023'te olduğundan daha hızlı gidiyor."
"Oysa Mercedes Cidde'de sadece yedinci ve dokuzuncu oldu. Bu kötü bir işaret."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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