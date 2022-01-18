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Formula 1 Haberler

Herbert, Masi'nin Abu Dhabi GP'yi manipüle ettiğinden emin

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Johnny Herbert, Michael Masi'nin Abu Dhabi Grand Prix'sinin son anlarında kuralları manipüle ettiğine inanıyor.

Herbert, Masi'nin Abu Dhabi GP'yi manipüle ettiğinden emin

Abu Dhabi Grand Prix'sinin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen gündemin ilk sırasında tartışmalı Abu Dhabi GP yer alıyor.

Nicholas Latifi'nin kazası, sonrasında piste giren güvenlik aracı ve Michael Masi'nin aldığı kararlar sonrası Max Verstappen'in öne geçmesi, yaklaşık 1 aydır her gün konuşuluyor.

Masi'nin aldığı kararlar, kurallarla örtüşmüyor ve bundan ötürü de Abu Dhabi GP'yi manipüle ettiği yönünde görüşler var.

Böyle düşünen isimlerden birisi de eski İngiliz F1 pilotu Johnny Herbert.

Herbert, karar şiddetle karşı çıkıyor ve Masi'nin Formula 1'e çok fazla zarar verdiğini ve görevinden ayrılması gerektiğini söylüyor.

Sky Sports'ta çalışan Herbert, "Verilen karar tamamen yanlıştı. Şu anki en büyük sorun bu."

"Masi'nin baskı altında olduğu doğru ama daha önce de böyle bir pozisyon içerisindeydi. Charlie Whiting gibi daha önce bu pozisyonda çalışan insanlar da bu konumda yer aldılar."

"Onlar bu baskıyla başa çıkabildiler."

"Masi'nin sonunda Wolff'a 'yarışmak istedik' demesi gibi, Formula 1'in lehine olduğunu düşündüğü şeyler için  kuralları esnetemez."

"Adil olmanız  gerekiyor. Sir Lewis Hamilton'ın sezonun en iyi yarışlarından birini çıkardığı anda yarışmayı düşünemezsiniz. Bunu ondan alamazsınız. Bu şekilde avantaj Max'e verilmiş oldu."

"Yani bir tur daha yarışabilmek için kuralları değiştiremezsiniz. Bu çok adaletsizdi. Bu nedenle sonuç tamamen yanlış." dedi.

Herbert söyzlerini şöyle tamamladı: "Kuralları bu şekilde manipüle ederek yarışın yeşil bayrak altında bitmesini istemeniz mümkün değil. Bu olmamalıydı."

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